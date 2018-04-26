«Билайн» в Нижнем Новгороде увеличил емкость сетей 4G на фоне двухкратного роста интернет-трафика

ПАО «ВымпелКом (бренд „Билайн“) в Нижнем Новгороде подвел итоги работы в первом квартале 2018 года, зафиксировав существенный рост мобильного интернета.

Как сообщает пресс-служба компании, потребление интернет-трафика в сети 4G абонентами в Нижегородской области увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с первым кварталом прошлого года.

В течение первых трех месяцев 2018 года техническими специалистами компании улучшено качество связи в Канавинском, Сормовском, Автозаводском районах города, в центре города — в районе Речного вокзала, пешеходной улицы Большая Покровская, возле парка им. И. П. Кулибина. Особое внимание уделяется подготовке сети к повышенным нагрузкам на площадках проведения спортивных и культурных событий в рамках Чемпионата мира по футболу 2018, также в популярных местах отдыха нижегородцев и на традиционных туристических маршрутах.

»Билайн» в Нижнем Новгороде значительно расширил емкость LTE-сети и благодаря дополнительному частотному диапазону. Таким образом, оператору удалось увеличить скорость мобильного интернета, улучшить покрытие не только на открытом пространстве, но и внутри зданий. Теперь клиентам компании смотреть видео в HD-качестве, вести онлайн трансляции в социальных сетях и «серфить» в интернете стало еще более комфортно вне зависимости от локации.

Также в сети «Билайн» происходила замена оборудования, предполагающее переключение старых базовых станций на новые, модернизацию программного обеспечения и настройку оборудования, технические специалисты оптимизировали расположение антенн базовых станций.

Благодаря масштабной работе по развитию сети в Нижнем Новгороде интернет-трафик в 4G сети «Билайн» вырос более чем в 2 раза. Кроме Нижнего Новгорода, значительный рост потребления мобильного интернета произошел и в других городах Нижегородской обрасти — Арзамасе , Дзержинске.

Такая динамика обусловлена несколькими факторами. Один из них — запуск новой линейки «ВСЁмоё!» с возможностью менять минуты и смс на интернет и наоборот, подстроив тариф под свои предпочтения, без изменения абонентской платы. Таким образом, активные пользователи мобильного интернета имеют возможность самостоятельно формировать необходимый объем мобильного интернета в рамках своего тарифа, обменивая минуты на гигабайты.

Увеличению объемов мобильного трафика в Нижегородской области способствует и рост числа смартфонов с поддержкой высокоскоростного интернета. Количество 4G-устройств в сети «Билайн» по всей области выросло за год почти на 60%. Этому способствует трансформация розничной сети компании: офисы из традиционных точек продаж SIM-карт превращаются в современные маркет-плейсы. Абоненты всё чаще приходят в салоны, чтобы подобрать новый гаджет — дизайн помещений позволяет легко ориентироваться в большом выборе смартфонов и аксессуаров к ним, а открытие новых точек розничной сети позволяет всегда найти офис «Билайн» в шаговой доступности.