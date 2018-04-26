РФ разрабатывает методы борьбы с дискриминацией российских СМИ на Западе

"Понятное дело, что мы видим тенденции, когда в ряде западных стран предпринимаются откровенно дискриминационные меры в отношении российских СМИ, потенциальная угроза существует и в отношении китайских СМИ. Совершенно ясно, что речь идет о борьбе с иной точкой зрения, которая пользуется определенной популярностью или влиянием, то есть по сути дела это нечистоплотная конкуренция. Мы со своей стороны разрабатываем методы борьбы с этой нечистоплотной конкуренции", — заявил журналистам Волин в кулуарах российско-китайской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» «Россия и Китай : современные вызовы развития».

Он добавил, что Россия и Китай обмениваются мнениями по вопросу противодействия этому.

"Думаем, что наши китайские партнеры тоже размышляют на этот счет. Было бы глупо не обмениваться мнениями, а о чем конкретно мы обмениваемся в ходе этих консультаций, я думаю, что пока немножко подержим в секрете", — сказал замминистра.