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РФ разрабатывает методы борьбы с дискриминацией российских СМИ на Западе
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РФ разрабатывает методы борьбы с дискриминацией российских СМИ на Западе 

РИА Новости 40 минут назад
ШАНХАЙ, 26 апр — РИА Новости. Россия разрабатывает методы борьбы с нечистоплотной конкуренцией, которая выражается в откровенной дискриминацией, в отношении российских СМИ в ряде западных стран, заявил заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
"Понятное дело, что мы видим тенденции, когда в ряде западных стран предпринимаются откровенно дискриминационные меры в отношении российских СМИ, потенциальная угроза существует и в отношении китайских СМИ. Совершенно ясно, что речь идет о борьбе с иной точкой зрения, которая пользуется определенной популярностью или влиянием, то есть по сути дела это нечистоплотная конкуренция. Мы со своей стороны разрабатываем методы борьбы с этой нечистоплотной конкуренции", — заявил журналистам Волин в кулуарах российско-китайской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» «Россия и Китай: современные вызовы развития».
Он добавил, что Россия и Китай обмениваются мнениями по вопросу противодействия этому.
"Думаем, что наши китайские партнеры тоже размышляют на этот счет. Было бы глупо не обмениваться мнениями, а о чем конкретно мы обмениваемся в ходе этих консультаций, я думаю, что пока немножко подержим в секрете", — сказал замминистра.
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