Анфису Чехова раскритиковали за смелые снимки в нижнем белье

Вот уже несколько дней Анфиса Чехова отдыхает на острове Бали. Сама ведущая считает, что это необычный остров, который помогает разобраться в себе и исполняет желания. Анфиса активно делится с поклонниками своими ощущениями и эмоциями, а также рассказывает о красивых местах на острове.

Накануне Чехова выложила в Сеть серию фотографий, на которых позирует в своем номере в одном нижнем белье и легком полупрозрачном халате. Поклонники неоднозначно оценили снимки ведущей — одни восхитились стройными формами Анфисы, а другие обвинили Чехову вульгарности. «Красивая», «Очаровательно», «Фигурка класс», «Зачем фотографироваться в нижнем белье? Это фото не для всех», «Мне одной кажется, что такие фото не для публичного просмотра? Так то, да, согласна, красивая Анфисочка. Но фото в нижнем белье — для себя и любимого», — писали поклонники.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1765468941825655348_3164294"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Чуть позже Чехова прочитала комментарии и решила ответить пользователям на критику в свой адрес. Сама Анфиса не считает, что снимки в нижнем белье недопустимы.

"Я думала, приеду на Бали и буду строчить глубокие посты и стихи как из пулемёта. Вот проснулась с утра, почитала некоторые комментарии под моими предыдущими фото в нижнем белье и хотела порассуждать на тему: что с тобой не так, если тебя раздражают чужие полуобнаженные фото, про комплексы и неприятие себя, про отрицание своей собственной сексуальности, через осуждение чьей-то чужой", — написала Анфисаю