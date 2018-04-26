В Китае оценили желание США устранить торговые противоречия путем диалога

"Торгово-экономические отношения Китая и США взаимовыгодные по своей природе, а в торговой войне не может быть победителей, к тому же она может оказать влияние на процесс восстановления мировой экономики и нанести удар по глобальным производственным цепочкам", — сказал китайский премьер.

По его словам, «необходимо вести диалог и переговоры, чтобы найти надлежащий способ урегулирования существующих проблем, китайская сторона придает большое значение тому, что США выразили желание устранить имеющиеся торговые противоречия посредством переговоров, Пекин всегда оставляет дверь для диалога открытой».

Премьер Госсовета КНР также отметил, что развитие стабильных и здоровых отношений США и Китая отвечает интересам обеих стран, а также ожиданиям мирового сообщества. «Надеемся, что обе стороны на основе равноправия и взаимоуважения проведут консультации, смогут укрепить взаимопонимание и надлежащим образом урегулировать разногласия», — отметил Ли Кэцян.

Элейн Чао в свою очередь сказала, что «американская сторона надеется на укрепление делового сотрудничества с Китаем в смежных сферах, в настоящий момент американо-китайские отношения находятся на важном этапе своего развития, обе стороны усердно пытаются преодолеть ряд трудностей, надеюсь, что двусторонние консультации по торгово-экономическим вопросам принесут положительные результаты».