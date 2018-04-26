Особенности весенней обрезки роз

Пора — не пора? Как не ошибиться и правильно выбрать время для столь важной процедуры? Сигнал к началу работ подаст форзиция, раскрыв свои нежные бутоны. А мы расскажем, как правильно сделать «королевскую стрижку» для представительниц всех групп пленительных садовых красавиц.

Особенности весенней обрезки роз Штамбовые розы

Способ обрезки мини-деревца всецело зависит от группы, к которой относится привой.

Штамбовая роза

Если он принадлежит клумбовым розам из групп Флорибунда и Полиантовые, которые годятся для выращивания как в открытом грунте, так и для кадочной культуры, или чайно-гибридным розам (как в нашем случае), растение нужно подстригать следующим образом:

Выберите 4–5 здоровых ветви для формирования скелета кроны. Их следует укоротить до 3–4 почек, что составит примерно 20 см в длину. Ветви послабее, а также все больные и поврежденные стоит вообще удалить.

Секатор приставляйте, отступив на 5–10 мм вверх от почки. Срез должен быть косым, направленным вниз. Почка должна «смотреть» наружу, чтобы позже выросший из нее побег не загущал крону.

Так выглядит штамбовая роза после обрезки.

Обрезаем штамбовые розы

А вот с деревцем с каскадной кроной, у которого ветви живописно поникают, поступают несколько иначе. В этом случае привоем служит миниатюрная или плетистая роза. Если роза относится к первой группе, плети достаточно укорачивать наполовину их длины каждые два года.

Плетистые розы

Выбор техники обрезки растений из этой группы зависит от того, относится ли роза к однократно цветущим или ремонтантным. Плетистая роза 'Super Excelsa' на фото — ремонтантная. А это значит, что цветки у нее появляются как на молодых побегах, так и на многолетних ветвях. Итак, приступим к обрезке. Короткие боковые побеги укоротите до 3–5 почек. Длинные скелетные плети не стоит трогать.

Плетистая роза Super Excelsa

Однократно цветущие плетистые розы, к которым, кстати, принадлежит большинство сильнорослых рамблеров, весной не обрезают, поскольку цветки у них появляются на прошлогодних приростах. Такая процедура оправданна только в том случае, если королева капризничает и отказывается цвести. Обычно красавиц лишь слегка прореживают после цветения, не затрагивая новых побегов. Плети желательно направить горизонтально — это стимулирует цветение. Конечно же, до появления новых побегов у любой розы необходимо удалить все засохшие и поврежденные ветви.

Почвопокровные розы

Почвопокровные розы (к ним относят и некоторые низкорослые розы из других групп) зарекомендовали себя как непритязательные, универсальные в применении долгоцветущие растения. Сорта этих роз идеальны для прививки на штамб, хороши как солисты, в групповых посадках и для озеленения больших территорий. Как и их плетистые сестрицы, почвопокровные красавицы отлично ветвятся, застилая поверхность почвы подобно густому ковру. Обрезать розу из этой группы можно, даже если уже появились молодые побеги — из расположенных ниже почек быстро отрастут новые. В нашем примере у дороги высажена роза классического сорта 'The Fairy'.

Почвопокровная роза The Fairy

Чтобы эти выносливые растения обильно цвели каждый сезон, достаточно раз в 2–3 года весной укорачивать их ножницами для стрижки живой изгороди до высоты 20–30 см. Стоит отметить, что вышеназванный сорт еще относят к группе Полиантовые, поэтому растение вполне допустимо обрезать как любого представителя данной группы.

Почвопокровные розы

Быстрорастущие почвопокровные розы можно ежегодно обрезать так же, как и их высокорослых родственниц — ремонтантные парковые розы (см. ниже). Это даже способствует оздоровлению растений: листья на стриженных на разной высоте ветвях быстрее высыхают от росы и дождя.

Чайно-гибридные розы и флорибунда

К этим группам относятся ремонтантные розы, которые образуют цветки на молодых побегах. Именно благодаря регулярной весенней обрезке растения обильно цветут из года в год.

Чайно-гибридная роза Gloria Dei Нашей «моделью» стала чайно-гибридная роза 'Gloria Dei', за которой годами не ухаживали, из-за чего она стала «длинноногой». В подобном случае начинать нужно с омолаживающей обрезки — она поспособствует появлению новых побегов и вернет королеве былые силы. Для этого:

Часть многолетних ветвей следует срезать у основания над первым разветвлением.

В результате останутся 5–6 ветвей длиной около 30 см. Поскольку внизу кустарника еще не появились молодые побеги, желательно подкорректировать форму растения, укоротив боковые ветви до нескольких почек. Когда роза даст молодую поросль, старые ветви можно удалить.

У молодой (или омоложенной вышеозначенным способом) розы весной нужно полностью срезать засохшие и слабые ветви, а мощные прошлогодние приросты — укоротить до 4–5 почек.

Для формирования «скелета» куста достаточно 5–6 здоровых побегов, не более.

Чайно-гибридные розы

Слаборослые розы флорибунда стоит обрезать больше, оставляя три скелетных ветви с тремя почками на каждой.

Парковые розы

При обрезке растений этой группы в первую очередь необходимо учесть частоту цветения. У ремонтантных роз цветки образуются на молодых побегах, поэтому весной боковые приросты следует укоротить приблизительно до 5 почек. При необходимости можно укоротить и скелетные ветви: мощные на треть их длины, а слабые — на две трети. Отдельные старые стебли стоит совсем удалить.

Английская роза Queen of Sweden

Несколько иначе следует поступать с однократно цветущими парковыми розами. Они образуют цветки на прошлогодних приростах, поэтому весной их не нужно обрезать, но при необходимости куст можно проредить летом, уже после цветения.

Опасные морозы

На фото внизу можно увидеть, почему осенью у розы нельзя сильно укорачивать стебли. Если зимой ветвь обмерзает, то, начиная от верхушки, у нее всегда должен оставаться резерв, до которого обморожение не опустилось. Соответственно, чем длиннее побег, тем больше шансов, что он не промерзнет до основания и останется хоть несколько живых почек. Весной обмороженную часть — коричневый пенек на фото — можно просто срезать над разветвлением (далее находятся уже здоровые ткани).

Коричневый пенек можно просто срезать.

Весной одновременно с обрезкой можно убрать землю, которой окучили растение для защиты его корней и места прививки от мороза. Читайте также:

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Фото: MSG/Dieke van Dieken, MSG/Frank Schuberth/Ulrike Pfeifer/Martin Staffler.