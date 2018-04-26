«После таких уголовных дел инвесторы пошлют Пермский край куда подальше!»

— Как вы помните, год и два месяца назад против меня и гендиректора ООО «Птицефабрика „Менделеевская“ Андрея Белкина было возбуждено уголовное дело. Его прекратили 18 апреля после года расследований и трех судов, признавших полную законность выплаты субсидии, по реабилитирующим основаниям — за отсутствием состава преступления. Однако 18 апреля, вручая мне постановление о прекращении уголовного преследования по тому делу, мне одновременно вручили и другой документ. О возбуждении против меня и замминистра сельского хозяйства Людмилы Ковровой нового уголовного дела, уже в связи с субсидией, выделенной ООО „Свинокомплекс „Пермский“.

— В чем вас теперь подозревают?

— Дело возбуждено по статье о растрате. Следствие, видимо, считает хищением выделение 207 млн рублей тогдашнему оператору свинокомплекса.

— А имело место хищение?

— Ничего подобного. Выделение субсидии — абсолютно законный процесс, утвержденный как правительством края, так и депутатами Заксобрания Пермского края . По сути, у этой субсидии ООО было две цели.

Первая: приобретение кормов для свиней, оплата электроэнергии и газа. Вторая — погашение кредиторской задолженности, возникшей у ООО „Свинокомплекс „Пермский“ перед государственным АО „Пермский свинокомплекс“ за приобретение свиней.

Еще раз подчеркну: выплата субсидии прошла в рамках утвержденных и действующих нормативных актов Законодательного собрания, правительства Пермского края и так далее. Они проверены и одобрены в прокуратуре минюсте , опубликованы на сайтах.

— В деле фигурирует, кроме вас, и действующая замминистра сельского хозяйства Людмила Коврова.

— С 24 января 2017 года я уже не работал министром, соглашение было подписано 30 января Людмилой Ковровой, которая на тот момент была исполняющей обязанности министра. Логика у следствия, видимо, такая. Коврова совершила преступление, а я был его инициатором, организатором некоего хищения.

— Проводились в отношении вас какие-то следственные действия? В прошлом году по делу „Птицефабрики Менделеевская“ вас даже задерживали.

— Пока никаких действий не проводилось. Ничего, кроме вручения уведомления о возбуждении в отношении меня уголовного дела. Обвинения также пока не предъявлялось.

— СМИ сообщали о том, что есть заключение проверки Счетной палаты Пермского края о том, что субсидия была выдана ООО в нарушение Бюджетного кодекса РФ , который запрещает давать средства на погашение просроченной кредиторской задолженности.

— Если бы это соглашение и нормативный акт — поправка в бюджет Пермского края — не соответствовали Бюджетному кодексу, тогда его не должен был согласовать минфин края, а министр финансов региона не должен был голосовать за него на заседании правительства, и обязан был бы написать возражение. Правовые управления правительства должны были бы тогда его не согласовать, прокуратура — написать протест, а минюст — указать на нарушения. Ничего этого не было.

— Но предприятие отказалось возвращать 207 миллионов в бюджет после проверки.

— Сейчас, после признания ООО „Свинокомплекс „Пермский“ банкротом, эти средства пойдут в конкурсную массу.

— Насколько известно, субсидии получает отнюдь не только свинокомплекс. С чем связан такой интерес и следствия, и СМИ к ситуации на предприятии?

— Это странная ситуация. Да, „Свинокомплекс Пермский“ получает субсидии, которые поддерживают его существование. Да, скажу откровенно, предприятие в нынешнем виде неэффективно. Без финансовой помощи региона оно не смогло бы обеспечить себя. Когда предприятие перешло из госсобственности в собственность региона в 2013 году, закупочная цена на свинину упала с 160 рублей за кг до 88 рублей.

Комплекс нужно кардинально модернизировать, либо вообще строить на его месте новый.

Это потребует порядка 6-10 млрд рублей. Любой инвестор, заходящий в проект — а переговоры и поиски инвестора правительство вело все эти годы — требует от властей региона софинансирования или субсидирования такого проекта, порядка 50% от его общей стоимости. Получается 3-5 миллиардов рублей. При общем объеме поддержки всех сельхозтоваропроизводителей в Пермском крае в 1,8 млрд рублей в год. А ликвидация предприятия повлечет за собой серьезнейшие социальные риски.

При этом смотрите: „Комос групп“ вложил в реконструкцию Менделеевской птицефабрики 200 миллионов, 18 млн вернулось инвесторам из бюджета края и страны, по соглашению. Они свой инвестиционный бизнес-план недовыполнили на 1,6% и за это на них завели уголовное дело. То самое, по которому я проходил вместе с гендиректором Белкиным и которое было закрыто за отсутствием состава преступления. Как думаете, инвесторы еще 200 миллионов вложат в Пермский край? Да пошлют они нас куда подальше!

Фото: Facebook/Иван Огородов