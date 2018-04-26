Экс-замглавы Молодежного в Иркутской области заключили под домашний арест 

Накануне Октябрьский районный суд Иркутска отправил под домашний арест бывшего чиновника. 43-летнего мужчину задержали 17 апреля. Мужчину подозревают в выдаче неким гражданам подложных выписок из похозяйственной книги о наличии права на участки в поселке Молодежный для ведения личного подсобного хозяйства, сообщила пресс-служба СУ СК по Иркутской области. На основании этих выписок осенью 2012 года были зарегистрированы права собственности на землю.
Как писала «Русская планета», пожилая женщина организовала на стоянке аэропорта «Шереметьево» передвижное «кафе». Пенсионерка с тележкой была замечена на парковке терминала D. Она кормит таксистов «Яндекса» домашней стряпней по адекватным ценам. Голодные водители с радостью покупают у «бизнесвумен» пирожки, чай, кофе и узбекский плов, порция которого стоит 150 рублей.