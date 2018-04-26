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На Химмаше в коммунальную яму на дороге провалился полицейский УАЗик
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На Химмаше в коммунальную яму на дороге провалился полицейский УАЗик 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Мало того что большая яма на Славянской, 49 на Химмаше не давала жителям выехать из квартала, сегодня ночью туда упал полицейский УАЗик.
«В 3:40 здесь машина ехала, было ещё темно, свет фар… и вдруг эта машина торчит носом в низ. До утра, видимо, её пытались вытащить — на месте остались оборванные крюки. А в 6 утра нам позвонили и сказали: «У вас из ямы идёт вода»», — рассказала Е1.RU председатель ТСЖ «Славянская, 49» Якурнова Марина.
По её словам, коммунальная яма осталась здесь с зимы — под Новый год тут ремонтировалась резервная ветка трубопровода, потом зону раскопок завалили мёрзлым щебнем, но, так как по этому участку регулярно ездят машины из пяти дворов, весной всё закономерно просело. По словам председателя ТСЖ, как раз сегодня сюда приехал Водоканал, чтобы сделать асфальт, однако подвезённый щебень ушёл лишь на то, чтобы завалить яму.
В Водоканале при этом сообщили, что сейчас в этом месте новая авария — повреждение трубы холодного водоснабжения.
«Сегодня участок зимней раскопки засыпали щебнем, чтобы обеспечить выезд из двора, — сообщили в МУП «Водоканал». — Завтра планируют организовать подъездные пути, оградить это место и провести аварийно-восстановительные работы. После этого благоустройство будет восстановлено в полном объёме».
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