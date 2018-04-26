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«Люди не могут выехать»: во дворе на Химмаше провалилась дорога
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«Люди не могут выехать»: во дворе на Химмаше провалилась дорога 

e1.ru 59 минут назад
Фото: e1.ru
С опозданием на работу приедут жильцы дома на улице Славянской, 49 на Химмаше. Во дворе у них провалилась дорога. Объехать впадину не так просто.
— Там коллапс. Люди не могут выехать из двора. Яма между домами. Водоканал вел работы в морозы. Так и не доделали до конца. Вчера приехали, засыпали щебень. А за ночь дыра появилась, — рассказал Е1.RU житель дома.
В Водоканале пояснили, что после коммунальных раскопок в зимнее время сотрудники проводят первичное благоустройство (засыпка ямы щебнем). А в теплое время уже асфальтируют.
— Работники до окончательного ремонта приезжают и подсыпают яму. Здесь, вероятно, вместе с щебнем попала земля и снег. Когда потеплело, образовались полости. Это исправимая ситуация. На место будет отправлена бригада Водоканала, — пояснили в пресс-службе ведомства.
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