«Люди не могут выехать»: во дворе на Химмаше провалилась дорога

С опозданием на работу приедут жильцы дома на улице Славянской, 49 на Химмаше. Во дворе у них провалилась дорога. Объехать впадину не так просто.

— Там коллапс. Люди не могут выехать из двора. Яма между домами. Водоканал вел работы в морозы. Так и не доделали до конца. Вчера приехали, засыпали щебень. А за ночь дыра появилась, — рассказал Е1.RU житель дома.

В Водоканале пояснили, что после коммунальных раскопок в зимнее время сотрудники проводят первичное благоустройство (засыпка ямы щебнем). А в теплое время уже асфальтируют.

— Работники до окончательного ремонта приезжают и подсыпают яму. Здесь, вероятно, вместе с щебнем попала земля и снег. Когда потеплело, образовались полости. Это исправимая ситуация. На место будет отправлена бригада Водоканала, — пояснили в пресс-службе ведомства.