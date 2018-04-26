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В Красноярске за три миллиона рублей снесут аварийный виадук
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В Красноярске за три миллиона рублей снесут аварийный виадук 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В Красноярске снесут аварийный виадук на улице Молокова. Начальная стоимость контракта составляет около 3 млн рублей. Подрядчику предстоит демонтировать конструкцию, а прежде убрать с мости опоры освещения, ограждения, а все, что было разобрано, — утилизировать на полигоне. Кроме того, надо будет привести в порядок после сноса тротуары. На все это по условиям контракта отводится месяц..
Сейчас объявлены торги на выполнение работ. Итоги тендера подведут 3 мая.
На время демонтажа будут на разных этапах частично и полностью перерыты участки дороги для транспорта. Информацию о перекрытиях опубликуют после выбора подрядчика.
Виадук на Молоковапостроила компания «АЛПИ» одновременно с торговым центром. Но после того как здание торгового комплекса перешло к другим хозяевам, за виадуком никто не следит — новые владельцы здания на баланс его не взяли. В последнее время мост находится в аварийном состоянии и представляет реальную опасность для людей.
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