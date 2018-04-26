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Мэрия Красноярска ищет деньги на демонтаж опасного наземного перехода
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Мэрия Красноярска ищет деньги на демонтаж опасного наземного перехода 

360tv.ru 19 минут назад
Фото: 360tv.ru
Старый и опасный виадук на улице Молокова (Красноярск) все‐таки будут демонтировать. Сейчас администрация города ищет подрядчика для сноса. Проект уже выставлен на портале госзакупок почти за три миллиона рублей. Об этом сообщили в красноярской мэрии.
Когда начнут демонтировать мост, пока неизвестно, однако все работы планируют выполнить ровно за месяц.
Нужно будет демонтировать с перехода светильники и кабели, а также сварные перила, затем устроить временные опоры и приступить к резке сварного профиля пешеходного перехода. После этого подрядчик должен вывезти и утилизировать отходы с соблюдением всех правил их перевозки и захоронения и восстановить асфальт на дорожках и тротуарах
— администрация Красноярска.
Многострадальный переход был построен торговой компанией «АЛПИ» несколько лет назад. Вскоре виадук закрыли: пользоваться им было опасно. Позже специалисты пришли к выводу, что содержать и реконструировать сооружение дорого и бесполезно, поэтому приняли решение его снести. В двух шагах от заброшенного моста есть пешеходный переход с «зеброй» и светофором.
Полсотни дорог приведут в порядок этой весной в Красноярске в рамках масштабной реконструкции по федеральному проекту стоимостью почти два миллиарда рублей.
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