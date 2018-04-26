Ракетный корабль «Татарстан» поразил цель крылатыми ракетами в ходе учений на Каспии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апреля. / ТАСС /. Флагманский корабль Краснознаменной Каспийской флотилии «Татарстан» в ходе зачетных тактических учений поразил крылатыми ракетами комплекса «Уран» надводный корабль условного противника. Об этом сообщил в четверг руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Ракетный корабль «Татарстан» успешно выполнил ракетную стрельбу несколькими противокорабельными крылатыми ракетами из счетверенных пусковых установок корабельного ракетного комплекса «Уран», — отметил Астафьев.

Буксируемый корабельный щит, имитирующий надводный корабль условного противника успешно поражен, уточнил он.

В ходе учений корабельная ударная группа Каспийской флотилии во главе с ракетным кораблем «Татарстан» также успешно выполнила зенитные стрельбы штатными комплексами по воздушным целям.