Ракетный корабль «Татарстан» поразил цель крылатыми ракетами в ходе учений на Каспии 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апреля. /ТАСС/. Флагманский корабль Краснознаменной Каспийской флотилии «Татарстан» в ходе зачетных тактических учений поразил крылатыми ракетами комплекса «Уран» надводный корабль условного противника. Об этом сообщил в четверг руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"Ракетный корабль «Татарстан» успешно выполнил ракетную стрельбу несколькими противокорабельными крылатыми ракетами из счетверенных пусковых установок корабельного ракетного комплекса «Уран», — отметил Астафьев.
Буксируемый корабельный щит, имитирующий надводный корабль условного противника успешно поражен, уточнил он.
В ходе учений корабельная ударная группа Каспийской флотилии во главе с ракетным кораблем «Татарстан» также успешно выполнила зенитные стрельбы штатными комплексами по воздушным целям.