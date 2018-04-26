Настроение комсомольчан точно меняется — Дмитрий Волков

Дмитрий Волков. 18 апреля 2018 года исполнилось два года Плану комплексного социально-экономического развития города Юности. За это время проделана вся черновая работа и все участники проекта вышли на ясную и налаженную схему действий, рассказал ИА « Хабаровский край сегодня» заместитель председателя краевого правительства по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре

— План устойчивого развития из хороших и классных деклараций стал действующим инструментом и образцом для всего Дальнего Востока, — отметил Дмитрий Волков. — Мы очень внимательно следим за социологией — и мои личные впечатления это подтверждают — что по мере того, как мы уходим из проектирования в стройку, настроение людей точно меняется, хотя тренд мы и не переломили.

Из всех 65 объектов, которые строятся или планируются к возведению в Комсомольске-на-Амуре, только один сейчас остался без финансирования, это физкультурно-спортивный комплекс бывшего Технического университета. Но это только потому, что работы над ним начнутся в 2019 году. К осени в городе Юности строители должны закончить и сдать в эксплуатацию Инженерную школу, которая поможет выстроить связку в сквозном образовании «Кванториум» — профильные школьные классы — Олимпиады — производство.

— Все четыре главных предприятия города заработали, не только Комсомольский-на-Амуре авиастроительный, — продолжает Дмитрий Волков. — Возобновила работу «Амурсталь», где начата модернизация и подписан меморандум о выплавке стали не только из лома, как это было раньше, но и из руды. Металлурги говорят, что им нужны квалифицированные специалисты. Ещё недавно для Амурского судостроительного завода нужно было искать заказы — теперь и у них встаёт вопрос, где искать профессионалов. Инженерную школу мы построим и оснастим очень хорошим оборудованием и туда, наверное, придут очень хорошие учителя. Всё это ещё должно сработаться, чтобы стать действительно тем модным образовательным учреждением, в которое люди будут хотеть отдать своих детей больше, чем куда-либо ни было.

План развития Комсомольска в том числе предусматривает и модернизацию общественной инфраструктуры города — так на дороги в этом сезоне выделена совершенно рекордная сумма, 850 млн рублей. В прошлом году муниципалитет занимался второстепенными улицами, в этом под глубокую перестройку попадают основные магистрали — Комшоссе и Проспект Ленина. Продолжится работа на строительстве детского больничного комплекса, на набережной Амура и возведению защитных сооружений.

— В этом году начнём строительство онкологического диспансера, станции «скорой помощи» и двух из четырёх сооружений регионального Центра развития спорта, — говорит Дмитрий Волков. — Все «болезни роста» и сложности с прохождением финансов через структуры правительства России позади, сейчас работы будут только ускоряться.

Как говорит заместитель председателя краевого правительства по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре, городу уже не хватает льготных режимов ТОСЭР и власти думают о некоем варианте статуса «свободного порта» на всю территорию поселения. К первым отдельным участкам «Амурлитмаш» и «Парус» добавились Холдоми и Агрокластер, но есть ещё около 20 крупных проектов, которым очень помогли бы некоторые преференции. Переносить калькой налоговый и законодательный режим, действующий во Владивостоке , нет смысла — зачем давать иностранцам безвизовый въезд в Комсомольск, но какой-то усечённый вариант «свободного порта» сейчас обдумывается.