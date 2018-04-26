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Танки на Гребном. Фото репетиции парада Победы в Нижнем Новгороде
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Танки на Гребном. Фото репетиции парада Победы в Нижнем Новгороде 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Фотографии репетиций с площади Минина NN.RU уже показывал.
Военную технику вчера можно было увидеть на Гребном канале.
Прохожие с удивлением смотрели на демонстрацию.
И устраивались поудобнее, чтобы лучше разглядеть.
Ведь такая техника для нижегородцев в диковинку — не каждый день увидишь в городе.
«Потомки» легендарных «катюш» проедут по главной площади города 9 Мая.
Как писал NN.RU, в День Победы центр города перекроют для проведения парада.
Репортаж с прошлогоднего Дня Победы вы можете посмотреть здесь.
Также 9 Мая нижегородцы встанут в ряды «Бессмертного полка».
Где и во сколько пройдет шествие полка, NN.RU уже писал.
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