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Подорожало дизельное топливо перед посевной
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Подорожало дизельное топливо перед посевной 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Посевная обойдется региону больше чем в пять миллиардов рублей. В минсельхозе области отмечают: подорожало летнее дизельное топливо. Почти в полном объеме закуплены семена и удобрения. Техника в районах готова.
— В целом, район готов уже на процентов 80-85. Хозяйства района активно включились в подготовку к весенне-полевым работам, — сообщил заместитель главы Куйбышевского района Новосибирской области Александр Стрещенко.
Посевные площади под пшеницу в регионе сократили больше чем на 50 тысяч гектаров, акцент аграрии делают на кормовые культуры. В ближайшее время в области начнут реализовывать крупные проекты в птицеводстве и свиноводстве.
— Предпочтение отдаем фуражным культурам, потому что у нас 2300 голов скота, его надо кормить, — говорит руководитель сельского хозяйства Куйбышевского района Александр Никитин.
В Искитимском районе построят птицефабрику, которая будет производить около 17 тысяч тонн курятины в год. В Колыванском районе появится комплекс по производству и переработке мяса индейки. Там же построят новый свинокомплекс. Количество свинины собственного производства на прилавках региона должно вырасти почти в половину.
— Объем инвестиций три миллиарда по данному проекту, и в результате этого проекта производство товарных свиней должно возрасти с 380 тысяч до 530. А производство мяса — с 50 до 69 тысяч тонн, то есть на 40%, производство мяса свинины должно возрасти. Это основные, знаковые проекты, которые уже реализуются, — сообщил врио министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.
Поставлять продукцию планируют как в торговые точки области, так и за рубеж. В этом году из бюджета на поддержку крупных сельских производителей и небольших фермерских подворий выделили почти 700 миллионов рублей, что на 500 миллионов больше, чем в прошлом году.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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