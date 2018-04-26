Подорожало дизельное топливо перед посевной

Посевная обойдется региону больше чем в пять миллиардов рублей. В минсельхозе области отмечают: подорожало летнее дизельное топливо. Почти в полном объеме закуплены семена и удобрения. Техника в районах готова.

— В целом, район готов уже на процентов 80-85. Хозяйства района активно включились в подготовку к весенне-полевым работам, — сообщил заместитель главы Куйбышевского района Новосибирской области Александр Стрещенко.

Посевные площади под пшеницу в регионе сократили больше чем на 50 тысяч гектаров, акцент аграрии делают на кормовые культуры. В ближайшее время в области начнут реализовывать крупные проекты в птицеводстве и свиноводстве.

— Предпочтение отдаем фуражным культурам, потому что у нас 2300 голов скота, его надо кормить, — говорит руководитель сельского хозяйства Куйбышевского района Александр Никитин

В Искитимском районе построят птицефабрику, которая будет производить около 17 тысяч тонн курятины в год. В Колыванском районе появится комплекс по производству и переработке мяса индейки. Там же построят новый свинокомплекс. Количество свинины собственного производства на прилавках региона должно вырасти почти в половину.

— Объем инвестиций три миллиарда по данному проекту, и в результате этого проекта производство товарных свиней должно возрасти с 380 тысяч до 530. А производство мяса — с 50 до 69 тысяч тонн, то есть на 40%, производство мяса свинины должно возрасти. Это основные, знаковые проекты, которые уже реализуются, — сообщил врио министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Поставлять продукцию планируют как в торговые точки области, так и за рубеж. В этом году из бюджета на поддержку крупных сельских производителей и небольших фермерских подворий выделили почти 700 миллионов рублей, что на 500 миллионов больше, чем в прошлом году.