В Пентагоне рассказали о радиоэлектронных атаках против ВВС США в Сирии

Самолеты ВВС США столкнулись с противодействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Сирии , об этом заявил командующий силами специальных операций генерал-лейтенант Тони Томас, передает РИА Новости По его словам, авиация США работает в «наиболее агрессивных условиях на Земле». Кроме того, противники «ежедневно проверяют авиацию, блокируют средства коммуникации и выводят из строя самолеты АС-130». Кого именно Томас имеет в виду под противниками, он не сообщил, но издание уточняет, что речь идет скорее всего о России или поддерживаемых ею силах.