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В Пентагоне рассказали о радиоэлектронных атаках против ВВС США в Сирии
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В Пентагоне рассказали о радиоэлектронных атаках против ВВС США в Сирии 

ТВ Центр 44 минуты назад
Фото: ТВ Центр
Самолеты ВВС США столкнулись с противодействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Сирии, об этом заявил командующий силами специальных операций генерал-лейтенант Тони Томас, передает РИА Новости.
По его словам, авиация США работает в «наиболее агрессивных условиях на Земле». Кроме того, противники «ежедневно проверяют авиацию, блокируют средства коммуникации и выводят из строя самолеты АС-130».
Кого именно Томас имеет в виду под противниками, он не сообщил, но издание уточняет, что речь идет скорее всего о России или поддерживаемых ею силах.
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