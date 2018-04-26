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Американский генерал: «противники» глушат системы самолетов ВВС США в Сирии
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Американский генерал: «противники» глушат системы самолетов ВВС США в Сирии 

Карельские вести 23 минуты назад
«Противники проверяют армию США каждый день, прерывая наши средства коммуникации, делая неработоспособными наши самолеты»
Генерал-лейтенант Тони Томас рассказал о проверке, которой ежедневно подвергают американскую армию «противники», использующие против самолетов ВВС США средства радиоэлектронной борьбы.
В ходе военных операций на территории Сирии воздушные суда ВВС США сталкивались с применением средств радиоэлектронной борьбы. Таким образом «противники» заглушали системы американских самолетов. Соответствующее заявление на конференции по разведке в Тампе сделал командующий спецоперациями вооруженных сил США генерал-лейтенант Тони Томас. По его мнению, нарушая работоспособность американских самолетов, недруги американцев в Сирии проверяют возможности армии Соединенных Штатов противостоять вызовам.
«Противники испытывают нас каждый день, подавляют наши коммуникации, выводят из строя наши АС-130», — приводит слова высокопоставленного представителя Пентагона телеканал Fox News.
Обстановка с радиоэлектронной борьбой в САР является «самой агрессивной в мире», уверен генерал. При этом генерал не указал конкретно, кого имеет в виду под «противниками».
В начале месяца телекомпания NBC рассказывала о том, что российские военные стали создавать помехи для американских военных беспилотников, мешая им получать четкий сигнал со спутника. По данным источников телеканала, такие же методы радиоэлектронной борьбы применялись и во время боевых действий на востоке Украины.
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