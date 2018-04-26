Ещё
Дом профсоюзов в Одессе превратили в место для пиршеств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дом профсоюзов в Одессе превратили в место для пиршеств 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Профсоюзное кафе в Доме профсоюзов на Куликовом поле. Вкусно, недорого» — гласит рекламный щит на подходе к месту, которое явно не ассоциируется с приятным времяпровождением. Неподалеку еще совсем недавно стоял самодельный памятник в виде гитары, усыпанный перевязанными черной лентой гвоздиками. Судя по надписи, он был создан товарищами погибшего в одесской бойне гитариста. Два этих сооружения явно не вяжутся друг с другом.
2 мая 2014 года здесь во время нападения боевиков "Правого сектора" (украинской организации, признанной в России экстремистской) на сторонников федерализации погибли 48 человек. Тогда безоружных людей, мирно отстаивавших свои интересы, разгоряченная толпа загнала в здание, где все уже было подготовлено для массового убийства. Вход закидали бутылками с зажигательной смесью, перекрыв безоружным жертвам пути для спасения. Тех, кто пытался вырваться из ада через окна, добивали уже на земле…
…Солнечный день, как и тогда, четыре года назад. Иду по указателю и с тыльной стороны Дома профсоюзов упираюсь в кафе, похожее на столовую советских времен. Оно расположено в цокольном этаже Дома профсоюзов.
Двери гостеприимно открыты. Переступаю порог, тру глаза — не сон. Из ступора меня выводит женский голос с характерным одесским говором.
— Милочка, проходите. Сегодня у нас на первое борщик с галушками, на второе пюре с котлеткой и салатик. Вам комплексный?
Посетителей там не много, но они есть. Людей привлекает недорогая, по местным меркам, цена. За комплексный обед — 55 гривен. По курсу один к двум получается 110 российских рублей. Обедают человек восемь. За ширмой стол накрыт на 20 персон — готовятся к торжеству.
— Обслужим до 70 гостей, останетесь довольны: у нас всегда очень весело, — администратор показывает мне список забронированных и свободных дат по свадьбам.
И все же, как оказалось, среди завсегдатаев большинство — приезжие и милиция. В дни массовых мероприятий людей в форме здесь бывает больше, чем «куликовцев». Именно они и делают выручку. А вот коренные одесситы все чаще обходят гиблое место стороной.
Узнав о танцах на пепелище, «куликовцы» даже выходили на митинг. Подготовили обращение к властям. После чего на время увеселительные мероприятия в доме профсоюзов прекратились. Но потом все пошло по новой.
мнение
Морис Ибрагим, лидер движения «Куликово поле»:
— Мы уже обратились с заявлением в областную администрацию, чтобы это кафе закрыли. Ну или, по крайней мере, чтобы оно поменяло свой формат. Увеселительному заведению здесь не место! Я бы понял, если бы это хотя бы была социальная столовая с благотворительными обедами для малоимущих. А никак не место для таких пиршеств.
Российская Газета: последние новости
Россия призвала отказаться от шаблонов в решении кризисов Врач Трампа опроверг информацию о ДТП в пьяном виде Больше 80% поддельных товаров ввозится в Россию из-за границы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит торговый центр75
Раскрыты потери украинской армии в Донбассе269
Китай заявил о готовности к торговой войне с США161
В провале Су-57 обвинили F-35789
В Москве горит торговый центр9
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение