Дом профсоюзов в Одессе превратили в место для пиршеств

«Профсоюзное кафе в Доме профсоюзов на Куликовом поле. Вкусно, недорого» — гласит рекламный щит на подходе к месту, которое явно не ассоциируется с приятным времяпровождением. Неподалеку еще совсем недавно стоял самодельный памятник в виде гитары, усыпанный перевязанными черной лентой гвоздиками. Судя по надписи, он был создан товарищами погибшего в одесской бойне гитариста. Два этих сооружения явно не вяжутся друг с другом.

2 мая 2014 года здесь во время нападения боевиков "Правого сектора" (украинской организации, признанной в России экстремистской) на сторонников федерализации погибли 48 человек. Тогда безоружных людей, мирно отстаивавших свои интересы, разгоряченная толпа загнала в здание, где все уже было подготовлено для массового убийства. Вход закидали бутылками с зажигательной смесью, перекрыв безоружным жертвам пути для спасения. Тех, кто пытался вырваться из ада через окна, добивали уже на земле…

…Солнечный день, как и тогда, четыре года назад. Иду по указателю и с тыльной стороны Дома профсоюзов упираюсь в кафе, похожее на столовую советских времен. Оно расположено в цокольном этаже Дома профсоюзов.

Двери гостеприимно открыты. Переступаю порог, тру глаза — не сон. Из ступора меня выводит женский голос с характерным одесским говором.

— Милочка, проходите. Сегодня у нас на первое борщик с галушками, на второе пюре с котлеткой и салатик. Вам комплексный?

Посетителей там не много, но они есть. Людей привлекает недорогая, по местным меркам, цена. За комплексный обед — 55 гривен. По курсу один к двум получается 110 российских рублей. Обедают человек восемь. За ширмой стол накрыт на 20 персон — готовятся к торжеству.

— Обслужим до 70 гостей, останетесь довольны: у нас всегда очень весело, — администратор показывает мне список забронированных и свободных дат по свадьбам.

И все же, как оказалось, среди завсегдатаев большинство — приезжие и милиция. В дни массовых мероприятий людей в форме здесь бывает больше, чем «куликовцев». Именно они и делают выручку. А вот коренные одесситы все чаще обходят гиблое место стороной.

Узнав о танцах на пепелище, «куликовцы» даже выходили на митинг. Подготовили обращение к властям. После чего на время увеселительные мероприятия в доме профсоюзов прекратились. Но потом все пошло по новой.

мнение

Морис Ибрагим, лидер движения «Куликово поле»:

— Мы уже обратились с заявлением в областную администрацию, чтобы это кафе закрыли. Ну или, по крайней мере, чтобы оно поменяло свой формат. Увеселительному заведению здесь не место! Я бы понял, если бы это хотя бы была социальная столовая с благотворительными обедами для малоимущих. А никак не место для таких пиршеств.