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Times: Британия может раскрыть имена хранящих активы на ее территориях олигархов РФ
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Times: Британия может раскрыть имена хранящих активы на ее территориях олигархов РФ 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 26 апреля. Члены британского парламента собираются на следующей неделе проголосовать за принятие законов, в соответствии с которыми будут раскрыты в том числе личности российских олигархов, хранящих капиталы на британских территориях. Об этом в среду сообщила газета The Times.
По ее данным, до настоящего момента такие налоговые убежища как Британские Виргинские острова и Каймановы острова, в отличие от Великобритании, не раскрывали общественности личности бенефициаров активов, хранящихся под их юрисдикцией. Сторонники нового законодательства утверждают, что такая секретность делает возможным отмывание денег, что, в свою очередь, способствует росту преступности и коррупции.
Газета пишет, что в поддержку новых мер на будущей неделе выскажется коалиция из консерваторов, лейбористов, представителей Шотландской национальной партии и других оппозиционных партий. По словам консерватора Эндрю Митчелла, Мэй должна убедиться, что «под британским флагом в любой точке мира не скрываются грязные деньги».
Поправка, в соответствии с которой правительство страны должно принудить британские заморские территории и зависимые территории Короны провести реформу прозрачности до конца 2020 года, была предложена представителем лейбористов в Палате общин Маргарет Ходж. Ожидается, что голосование по законопроекту о санкциях и борьбе с отмыванием денег состоится в британском парламенте в будущий вторник.
Как пишет издание, бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон начал реформы налоговых убежищ в 2013 году. Лондон, в том числе, представил публичный реестр владельцев-бенефициаров. Однако, отмечает газета, убедить британские заморские территории последовать данному примеру Кэмерону не удалось.
В начале апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов.
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