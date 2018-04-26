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Иркутяне сами устроят книжный фестиваль, отмененный из-за санкций
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Иркутяне сами устроят книжный фестиваль, отмененный из-за санкций 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Объявление об отмене фестиваля вызвало большой ажиотаж среди иркутян, в итоге группа активистов объявила о том, что постарается провести фестиваль «своими руками».
«Если вчера провести в Иркутске книжное событие 18-20 мая было для меня делом чести, теперь — дело принципа. Официально объявляю, #Иркнига состоится. Мы сменили название, это теперь не МКФ и, вероятно, будет не так грандиозно, как планировалось, на другой площадке, однако по-прежнему с отличной программой. Не все ранее планировавшиеся писатели приедут, но некоторые подтвердили свое появление, несмотря на перемены. Будут известные писатели из Франции, Германии и, конечно, России», — подтвердил «ФедералПресс» член оргкомитета Александр Верхозин.
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