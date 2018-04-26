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Власти Приморья увеличат субсидии аграриям на выращивание гречихи
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Власти Приморья увеличат субсидии аграриям на выращивание гречихи 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
На заседании администрации Приморского края под руководством врио губернатора Андрея Тарасенко обсудили проведение весенне-полевых работ. По словам главы региона, в настоящее время посевная кампания самая важная работа в крае, сообщает PRIMPRESS.
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