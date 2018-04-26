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Дайджест ключевых столичных и мировых событий в ночь с 25 на 26 апреля
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Дайджест ключевых столичных и мировых событий в ночь с 25 на 26 апреля 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
«Рейдерский захват» российской дипсобственности в США, набор в патруль Украины в Крыму, нелегкая доля американских военных в Сирии, отмена концерта Шарля Азнавура в России, двойник Трампа на грядках Испании, регламентация «партизанского маркетинга» в Москве и рекомендации Роспотребнадзора в преддверии дачного сезона.
Вечером 25 апреля стало известно, почему Шарль Азнавур отменил концерты в России и перенес их на следующий год.
Посольство РФ в США транслировало то, что Мария Захарова назвала «рейдерским захватом» на госуровне, Хизер Науэрт — проверкой факта освобождения здания российскими дипломатами, а посол Анатолий Антонов — антироссийскими действиями американских властей.
Нацполиция Украины открыла набор патрульных офицеров для охраны Крыма и Севастополя, что иронично оценили депутаты в Крыму.
Московский зоопарк создаст в Подмосковье собственную кормовую ферму для животных, чтобы не зависеть от поставщиков.
Пользователи Сети нашли двойника Дональда Трампа в испанской деревне.
Москва готова регламентировать порядок нанесения рекламных граффити в преддверии ЧМ-2018.
Роспотребнадзор поделился советами, как выбрать качественное мясо для шашлыка.
А ученые из США снова доказали пользу горького шоколада для здоровья.
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