Дайджест ключевых столичных и мировых событий в ночь с 25 на 26 апреля 

«Рейдерский захват» российской дипсобственности в США, набор в патруль Украины в Крыму, нелегкая доля американских военных в Сирии, отмена концерта Шарля Азнавура в России, двойник Трампа на грядках Испании, регламентация «партизанского маркетинга» в Москве и рекомендации Роспотребнадзора в преддверии дачного сезона.
Вечером 25 апреля стало известно, почему Шарль Азнавур отменил концерты в России и перенес их на следующий год.
Посольство РФ в США транслировало то, что Мария Захарова назвала «рейдерским захватом» на госуровне, Хизер Науэрт — проверкой факта освобождения здания российскими дипломатами, а посол Анатолий Антонов — антироссийскими действиями американских властей.
Нацполиция Украины открыла набор патрульных офицеров для охраны Крыма и Севастополя, что иронично оценили депутаты в Крыму.
Московский зоопарк создаст в Подмосковье собственную кормовую ферму для животных, чтобы не зависеть от поставщиков.
Пользователи Сети нашли двойника Дональда Трампа в испанской деревне.
Москва готова регламентировать порядок нанесения рекламных граффити в преддверии ЧМ-2018.
Роспотребнадзор поделился советами, как выбрать качественное мясо для шашлыка.
А ученые из США снова доказали пользу горького шоколада для здоровья.