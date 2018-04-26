Дайджест ключевых столичных и мировых событий в ночь с 25 на 26 апреля

Вечером 25 апреля стало известно, почему Шарль Азнавур отменил концерты в России и перенес их на следующий год.

Посольство РФ в США транслировало то, что Мария Захарова назвала «рейдерским захватом» на госуровне, Хизер Науэрт — проверкой факта освобождения здания российскими дипломатами, а посол Анатолий Антонов — антироссийскими действиями американских властей.

Нацполиция Украины открыла набор патрульных офицеров для охраны Крыма и Севастополя , что иронично оценили депутаты в Крыму.

Московский зоопарк создаст в Подмосковье собственную кормовую ферму для животных, чтобы не зависеть от поставщиков.

Пользователи Сети нашли двойника Дональда Трампа в испанской деревне.

Москва готова регламентировать порядок нанесения рекламных граффити в преддверии ЧМ-2018.

Роспотребнадзор поделился советами, как выбрать качественное мясо для шашлыка.

А ученые из США снова доказали пользу горького шоколада для здоровья.