ИП, ООО или АО? Что выбрать при построении группы компаний

«В головах засело, что ИП отвечает всем имуществом. Но в случае с ООО ответственность даже выше, и история про то, что я имущество скину, а потом снова перепишу на себя, не пройдет», — Ярослав Савин. Каждую неделю в открытом бизнес-курсе «Остаться в живых» Ярослав Савин инструктирует собственников бизнеса о том, как выжить в российских реалиях. Материалы публикуются в рамках совместного проекта Центра taxCOACH и портала DK.RU.

Сегодня — о целях построения группы компаний и ее базовых строительных элементах: ИП, ООО и АО.

Ярослав Савин, руководитель Центра структурирования бизнеса и налоговой безопасности taxCOACH:

— Ради какой-то одной конкретной цели строить группу компаний бессмысленно — дороговато выйдет. Выделим несколько взаимоувязанных целей, ради которых стоит это делать.

Имущественная безопасность. Защита имущества бизнеса от рисков операционной деятельности: поводов вляпаться даже по недоразумению теперь предостаточно: от налоговой ответственности до многомиллионной «административки» за коммерческий подкуп (или, может, вам не надо откаты заносить?). Личное имущество собственников тоже хотелось бы сберечь с учетом новых правил субсидиарной ответственности, а то может выйти так, что и заработать толком не успели и свое еще потеряли. Отдельные направления бизнеса также в силу своих особенностей могут представлять угрозу для других направлений, принадлежащих этому же собственнику.

Отношения между собственниками. Это решение нескольких проблем. Во-первых, необходимо зафиксировать разную степень участия владельцев бизнеса. Напомню: собственники делятся на две категории: активные (те, кто участвует в операционной деятельности) и пассивные (те, кто чем-то когда-то вложился и стоит в сторонке, ожидая дивидендов).

Когда бизнес принимает решение о перестройке с учетом масштабных изменений сегодняшнего дня, пассивные собственники чаще всего против. «Так нормально же все!», — говорят они, заглядывая в свой карман.

С одной стороны, они замотивированы получить как можно больше прибыли, а с другой, начинают мутить воду. В какой-то момент до них доходит, что если в компании используются незаконные способы вывода денег, то это происходит не только в их интересах.

Особняком стоит необходимость ввести нового партнера (если возникает такая ситуация) и снизить вероятность конфликтов. Сложность в том, что если партнеру дать долю, он получит и юридические права на все накопленное ранее — это не по-пацански в отношении остальных собственников. А если долю не давать, то это уже не по-пацански в отношении нового партнера.

Рефинансирование. Это прям болевая точка многих средних бизнесов, устроенных в рамках группы компаний. Если есть несколько бизнесов, то обычно некоторые являются донорами по отношению к другим.

В лучшем случае перегоняются займы. Но полбеды, если финансирование краткосрочное, а займами вы пользуетесь и в отношении инвестиционных денег (на покупку недвижимости, оборудования и т.п.). Хранитель активов в разумные сроки вернуть займы не сможет. Усугубляется эта картина и в случаях функционального дробления в рамках одного бизнеса. Если в группу компаний заложен оптимизационный эффект, то однозначно в группе появляются низконалоговые и стандартные субъекты.

Ни один финансовый директор при всем своем упорстве не сможет «на берегу» разложить денежные потоки на год вперед, чтобы всем всего хватало и лишнего нигде не образовывалось. Поэтому опять возникают перекрестные займы.

Или вот пример. На горизонте собственника бизнеса, у которого получилось хорошо заработать, рано или поздно появляется некий «чувак с хорошей темой». Говорит: «У тебя — деньги, у меня — идея. Через три года поплывем на толстом слое шоколада». Чтобы организовать эту «тему», вы создаете новую юридическую оболочку, и займами качнете в нее деньги из основного бизнеса.

Проходит три года, денег требуется еще больше. Финдиректор раздражен, а собственник только отвечает: «Нормально все. Давай еще!». Но займы нужно возвращать. Возвращать нечем — договоры переоформляются. Со временем финдир, подражая собственнику, махнет на это рукой, и займы зависнут. Но зависшая кредиторская задолженность, как мы помним, — один из поводов для проведения выездных мероприятий налогового контроля.

Управление несколькими направлениями. Речь идет об управленческом контроле, когда собственник хотел бы взращивать предпринимательские компетенции в своих функциональных подразделениях. К примеру, в компании есть монтажники, они должны работать посменно, но загрузить их полностью своим производством мы не можем. Поэтому собственнику хотелось бы, чтобы они вышли на открытый рынок и растили свою клиентскую базу. Мы хотим по-разному рулить отдельными направлениями, и для этого нам нужна группа компаний.

Пятая цель — скрытое владение и владельческий контроль, о котором уже говорили. И шестая — налоговая оптимизация, с которой подробно разберемся в мае.

После определения целей необходимо разобраться, какой строительный материал у нас есть для построения группы компаний. И начнем с базовых, наиболее популярных: индивидуальный предприниматель, общество с ограниченной ответственностью, акционерные общества (в следующем материале посмотрим на нестандартные формы: производственный кооператив, хозяйственное партнерство и полное товарищество).

Индивидуальный предприниматель

Эта форма организации бизнеса остается очень популярной, поскольку позволяет:

снизить ставку налога на прибыль по общей системе налогообложения с 20% до 13% с сохранением НДС;

не вести бухгалтерский учет;

применять патентную систему налогообложения;

вести учет полученных доходов и расходов кассовым методом (по факту);

максимально свободно в сравнении с юридическими лицами использовать полученные денежные средства.

Вкусно? Несомненно. Раньше вы недооценивали ИП, потому что в голове сидело утверждение, что по обязательствам отвечать придется всем своим имуществом. Но если сравнить уровень ответственности у ИП и ООО, получится, что у ООО она будет даже выше. Допустим, ИП обанкротилось, какое имущество у предпринимателя нашли — раздали кредиторам, все остальное обнулили, оставив человеку только черную метку на три года на лоб: «Банкрот». Если же учредитель компании привлекается к субсидиарной ответственности, то такие долги переходят в рамки процедуры личного банкротства и должнику не прощаются, а остаются на всю жизнь.

Поэтому история про то, что я с себя сейчас имущество скину, а через три года снова все на себя перепишу, не пройдет.

Но есть и минусы. ИП=собственник+имущество — это максимально открытое участие в бизнесе. Кроме того, при низкой степени конфиденциальности не забывайте, что любой человек смертен. И, как справедливо отмечено у Булгакова, — «внезапно смертен». Кроме того, не забывайте о разводах и разделах имущества. Это всегда происходит невовремя. В дополнение, ИП имеет крайне низкую репутацию в некоторых отраслях. Несмотря на эти минусы, думаю, форма ИП будет переоценена вами и найдет большее применение, в том числе, и в качестве лицевых звеньев.

Общество с ограниченной ответственностью

ООО пользуется наибольшей популярностью в бизнес-среде. И заслуженно. Ведь для его регистрации достаточно минимального уставного капитала в 10 тыс. руб. и 5 дней. Между тем, ООО не такая уж простая игрушка, как кажется на первый взгляд.

Предполагается, что учредители ООО (правильно их называть — участники) принимают участие не просто капиталом, но и лично, деятельно, так сказать. От этого посыла и было выстроено законодателем все регулирование (однозначно устаревшее на текущий момент).

Чем может быть интересно ООО в целях структурирования бизнеса?

1. Возможно устанавливать дополнительные права и обязанности для одного или несколько участников (это крайне эффективная вещь для регулирования нестандартных договоренностей между сособственниками);

2. Возможно создать Совет директоров и, в отличие от акционерных обществ, самостоятельно отрегулировать его компетенцию (исключительно внутренними документами, которые будут лежать у вас в сейфе) таким образом, чтобы использовать как элемент «прикрытого владения»;

3. В отношении ООО можно затеять процедуру реорганизации, и не просто так, а на третье (совершенно постороннее лицо) — и это среди прочего можно использовать в процедуре трансформации бизнеса, в сделках скрытой купли-продажи имущества, а также в целях безналоговой консолидации активов. С 2014 г. также можно совершать сложные реорганизации для процессуальной экономии — к примеру, выделение с присоединением. Раньше это было доступно только для акционерных обществ.

Минусы, как и плюсы ООО, обусловлены спецификой участия — предполагается, что участвуют учредители не столько капиталом, сколько лично. Как следствие, в ООО очень сложно принудительно исключить участника за нехорошее поведение (например, за то, что он параллельно открыл еще одно ООО и занимается тем же самым, создавая конкуренцию и владея инсайдерской информацией).

Кроме того, некоторые решения в силу закона принимаются единогласно (к таким относятся и решения о реорганизации). Да и вообще, излишняя прямолинейность законодателя иногда создает головную боль. Особенно, если, по сложившейся в России практике, вы используете стандартный «типовой» устав, надерганный из интернета или правовых справочных систем.

Минимальный уставный капитал — 10 тыс. руб. — это тоже некая «утка», которая позволяет вам открывать бизнес, где двое партнеров находятся в равных долях. Но 50 на 50 для нас — самая нежелательная форма организации бизнеса. Чаще всего, по нашим наблюдениям, такое разделение появляется из нежелания регулировать отношения друг с другом на берегу, как не желают молодожены заключать брачный договор.

Забегая вперед, скажу, что если у вас возникнут конфликты при доле 50/50, суд не посчитает их корпоративными и отправит вас со словами: «Наблюдаю утрату доверия друг к другу. Либо ликвидируйте компанию, либо купите долю один у другого и больше не возвращайтесь».

Акционерные общества

Акционерные общества (в первую очередь нас интересуют непубличные, «закрытые») предполагают обезличенное участие, а потому и не предоставляют права на получение части имущества при выходе из состава акционеров. Регулируя деятельность АО, законодатель исходит из того, что акционеры участвуют капиталом, а не лично: деньгами скинулись и ждут дивидендов.

Учитывая облегченный выход посредством продажи акций, акционерное общество вам пригодится для реализации самой простой формы «прикрытого владения».

На это играет отсутствие нотариального удостоверения сделок с акциями и то, что сведения в ЕГРЮЛ имеются только в отношении акционеров, учредивших АО (последующая смена акционеров в ЕГРЮЛ не видна). Реорганизация АО также имеет свою специфику. С одной стороны, решение о ней принимается 75% голосов (а не единогласно, как в ООО). АО можно подвергнуть смешанной реорганизации: например, выделение или разделение затеять с последующим присоединением. С другой стороны, выделение на третье лицо в АО невозможно в принципе.

Однако стоит иметь в виду, что акционерное законодательство жесткое и косное, и больше защищает миноритариев, чем мажоритариев. До недавнего времени миноритарий с микроскопическим пакетом акций при правильном подходе мог фактически заблокировать работу АО. Только сейчас законодатель пытается это исправить.

Но еще большим раздражителем для счастливых обладателей АО является деятельность ФСФР (а теперь и «мегарегулятора»). Избыточно формальный подход к контролю со стороны чиновников приводит к наложению очень крупных штрафов (до 1 млн руб.) за незначительные нарушения процедуры. Особенно вопиюще это смотрится, когда в составе АО всего один акционер.

Спрашиваешь у клиента, зачем ему в таком случае лицевая компания в форме непубличного АО, а он отвечает: «Это круто». При этом к нему применяются те же штрафы, что и к крупной компании, хотя ничьих прав, кроме своих, он нарушить не может в принципе.

Не забывайте также про раскрытие аудиторской тайны под давлением, а АО автоматически попадают под обязательный аудит. И наконец-то законодатель подкорректировал закон под требования Гражданского кодекса и напрямую разрешил делать вклады в имущество без увеличения уставного капитала. Это нам потребуется для трансформации бизнеса.

Остается напомнить, что в следующем материале посмотрим на нестандартные организационно-правовые формы: производственный кооператив, хозяйственное партнерство и полное товарищество. Обещаю, что вы сделаете для себя несколько приятных и интересных открытий.