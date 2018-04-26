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На Красном проспекте развернули БМП. Власти не знают, кто это сделал
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На Красном проспекте развернули БМП. Власти не знают, кто это сделал 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В ночь на 26 апреля на Красном проспекте Новосибирска неизвестные развернули БМП, который установлен на аллее Красного проспекта недалеко от перекрёстка с улицей Северной.
«Сегодня позвонили афганцы, которые устанавливали этот монумент, и рассказали, что такая ситуация: его развернули», — рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова.
На место, по словам Анны Терешковой, выезжал руководитель «Горзеленхоза», чтобы убедиться в случившемся.
«Он был припаян, но его развернули сейчас в другую сторону. В принципе, как мы с художественным советом и рекомендовали афганцам поставить. Сейчас выясняем, кто это сделал», — заключила начальник департамента.
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