Тибетский лофант и аптечная кровохлебка: что посадят в саду лекарственных растений

В музее-заповеднике «Царицыно» появится сад лекарственных растений. Его площадь составит более 360 квадратных метров. Между первым и вторым оранжерейными корпусами высадят благоухающие целебные травы.

Сад откроют для посетителей 1 июня, вход бесплатный. В нем гости парка смогут увидеть около ста видов многолетних и однолетних растений. Среди них известные своими целебными свойствами лаванда, базилик, лесная герань, клубника, земляника и смородина. Кроме того, в саду можно будет встретить и редкие виды лечебных трав, например двойчатую монарду и тибетский лофант.

«Достоверных сведений о том, что в «Царицыне» во времена Екатерины II существовал подобный сад, к сожалению, нет. Однако в усадебной традиции XVII–XVIII веков лекарственные огороды были широко распространены — там выращивали всевозможные ароматные травы не только в лечебных целях, но и для приготовления разных блюд. Историки предполагают, что в приусадебных хозяйствах Кантемиров, Голицыных и Стрешневых — прежних владельцев усадьбы, на месте которой сейчас находится музей-заповедник «Царицыно», — подобные огороды существовали», — пояснила генеральный директор музея-заповедника Елизавета Фокина

В саду лекарственных растений появятся декоративные и плодовые кустарники. Так, например, обрамлять его будет живая изгородь из японской спиреи, а за ней высадят различные сорта смородины — белую, черную, альпийскую, а также кустарники жимолости и шиповника. Многолетники — пион, клубника и земляника — будут расти в открытом грунте. Однолетние растения — душистый горошек, фасоль, настурцию, а также лаванду, розмарин, и базилик — высадят в вазоны и вертикальные клумбы-пирамиды. Так гостям сада не придется наклоняться, чтобы рассмотреть соцветия растений или вдохнуть их аромат.

Посетители смогут найти и несколько редких видов целебных трав. Например, двойчатую монарду, которую североамериканские индейцы на протяжении веков использовали в качестве антисептика. Сегодня это растение применяют в стоматологии в качестве действующего вещества в ополаскивателях для полости рта. В коллекции сада окажутся тибетский лофант, который является природным иммуностимулятором, и трава под названием «аптечная кровохлебка», обладающая противовоспалительным и кровоостанавливающим действием. Узнать о целебных свойствах этих и других растений посетители смогут благодаря информационным табличкам.