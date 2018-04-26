Россия утверждает, что у нее есть американская крылатая ракета «Томагавк»

Как сообщило в среду российское Министерство обороны, в распоряжении России оказалась американская крылатая ракета «Томагавк», и она собирается изучить ее, чтобы совершенствовать свои собственные системы вооружений.

По сообщению российского информагентства ТАСС , в Москву привезли неразорвавшуюся крылатую ракету «Томагавк» и одну авиационную высокоточную ракету, которые США и их союзники использовали 14 апреля в ходе последнего авиаудара по Сирии

«Часть ракет не достигла объектов поражения, по всей видимости, из-за технических неполадок, создав угрозу разрушения гражданских объектов и гибели мирных жителей», — заявил Рудской.

«Две из них, в том числе крылатая ракета «Томагавк» и авиационная высокоточная ракета, доставлены в Москву», — сказал он, добавив, что сейчас их исследуют российские специалисты.

«Результаты этой работы будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения», — сообщил Рудской.

Представитель Пентагона от имени Министерства обороны США опроверг эти заявления, отвечая на вопрос CNBC, и отметил, что они являются попыткой отвлечь людей от союза с режимом президента Сирии Башара Асада

«Это является очередным примером дезинформационной кампании, проводимой Россией с целью отвлечь внимание от их морального соучастия в зверских преступлениях, совершаемых режимом Асада, и в массовых убийствах мирных жителей в западной Сирии», — заявил CNBC официальный представитель Пентагона Эрик Пахон (Eric Pahon) в среду в электронном письме.

«Заявления… относительно нашего выбора целей абсурдны, как и остальная часть статьи (ТАСС). Что касается «Томагавка», то никаких доказательств того, что их утверждения верны, мы не видим, если не считать заявлений, сделанных российским государственным средствам массовой информации. Вполне вероятно, что это очередная пропагандистская дымовая завеса, используемая с тем, чтобы отвлечь (людей) от реальной проблемы — убийства невинных мирных жителей кровавым режимом, которому Россия оказывает помощь и поддержку», — заявил он.

«Томагавки»

Ракеты «Томагавк», по словам специалистов компании-производителя Raytheon, «современные, проверенные, мощные», они «способны лететь по кругу на протяжении нескольких часов, по команде мгновенно менять курс и отправлять изображение своей цели операторам наведения, находящимся на другом конце света, после чего наносить удары с высокой точностью».

В компании Raytheon отмечают, что «Томагавки» можно запускать с корабля или подводной лодки, и что они способны проникать в сильно защищенное воздушное пространство, находящееся на расстоянии более полутора тысяч километров, «для проведения высокоточных ударов по особо важным целям с минимальными сопутствующими разрушениями и потерями. Запуск ракет с такого большого расстояния помогает уберечь моряков от опасности».

Производители ракет отмечают, что американские и союзные силы применяли ракеты «Томагавк» в бою более двух тысяч раз, а летные испытания проводили 500 раз. По их словам, в апреле 2017 года эсминцы ВМС США запустили по целям на сирийской авиабазе 59 крылатых ракет «Томагавк».

На брифинге 14 апреля — в тот день, когда США и их союзники нанесли авиаудар по правительственным базам Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку, осуществленную сирийским режимом, союзником России — представитель Министерства обороны США подтвердил, что в авиаударах было использовано нескольких ракет «Томагавк».