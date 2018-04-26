Строительство профессионального скейт-парка планируется завершить в парке 50-летия Октября до конца лета

Профессиональная площадка для катания на скейтбордах, роликах, самокатах и велосипедах появится в парке 50-летия Октября до конца лета. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«В парке 50-летия Октября появится площадка для катания на скейтбордах, роликах, самокатах и велосипедах профессионального уровня. Строительство профессионального скейт-парка планируется завершить летом этого года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при создании этого современного скейт-парка будут использовать марочный бетон. Это позволит всем желающим кататься здесь безопасно и бесшумно. Именно такой скейт-парк попросили сделать жители районов Проспект Вернадского и Раменки. Он будет расположен в отдалении от жилых кварталов в районе ул. Удальцова.

«Парк 50-летия Октября очень популярен у активной молодежи, ведь неподалеку от него находятся студенческие общежития Московского государственного университета . Изначально предлагалось оборудовать в парке две скейт-зоны. Но жители расположенных поблизости домов выступили за то, чтобы появилась одна профессиональная площадка из марочного бетона. А любительскую площадку из сборных фанерных панелей попросили не строить, так как шум от ударов скейтов и самокатов о фанеру может доноситься до квартир. И мы поддержали их предложение», — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы

Уточняется, что площадка будет состоять из разновысотных элементов, предназначенных для катания на скейтбордах, роликах, трюковых велосипедах и самокатах. Площадь функционального покрытия спортивной зоны составит 845 кв. м. Для устойчивости в его основание положат металлическую арматуру, а само покрытие выполнят из устойчивых к высоким нагрузкам марок бетона. Проект и наполнение скейт-парка подробно обсудили и согласовали с инициативной группой местных жителей.