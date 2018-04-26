«Почему так грязно?»: блогер Варламов нашел ответ в Красноярске 

Известный блогер и урбанист Илья Варламов рассказал, почему в российских городах по весне невозможно дышать от пыли и грязи. В качестве примера Варламов выбрал Красноярск и наглядно продемонстрировал все ошибки. Пост с фотографиями появился в официальном блоге урбаниста.
По словам блогера, пыль, в первую очередь, возникает и распространяется из-за открытого грунта, который необходимо чем-то укрывать, а газон вообще лучше не выращивать, и расстилать.
Они просто взяли и раскидали землю, думая, что там вырастет газон. На самом деле газон там не вырастет, зато это будет постоянный источник грязи
— Илья Варламов.
Особое внимание урбанист обратил на недостаточное количество тротуаров. Из-за этого люди ходят по земле, поднимая пыль. Не обошел стороной Варламов и машины, которые паркуются на газонах.
Источник фото: VARLAMOV.RU Запомните, пыль весной — это следствие ошибок проектирования, неграмотного управления городом, плохого администрирования парковок. Вот и все.
— Илья Варламов.
Илья Варламов ранее уже приезжал в Красноярск. В прошлый раз блогер жестко раскритиковал некоторые жилые кварталы города.
12 апреля в СМИ появилась информация о том, что Илья Варламов хочет принять участие в выборах мэра Москвы.