Красноярск попал в «список хороших городов блогера Ильи Варламова

Известный московский блогер Илья Варламов , который в очередной раз недавно приезжал в Красноярск написал свой новый пост о Красноярске, где поставил его в свой рейтинг «хороших городов» и рассказал, за что он его любит.

Ему понравилось, что удалось сохранить старинную архитектуру, что здания реставрируются, восхитила старинная аптека, которую он сравнил с музеем. Понравились кофейни, в том числе уличные автомобильчики и книжные шкафы. Раскритиковал вывески и высказался за снос нелепых ларьков.

«Красноярск в целом — город, где я бы мог жить. Да, у города много проблем, но в нём можно жить, в него приятно прилететь на выходные, чтобы прогуляться по центру. Конечно, надо респиратор брать, чтобы не умереть от отравления, когда перед тобой автобус проедет. Но в целом не всё так плохо!», — пишет Варламов.

Всего в списке Варламова несколько десятков городов, из них 35 он поставил в рейтинг городов, где ему понравилось и 20, где бы он жить никогда бы не хотел.