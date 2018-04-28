Ещё
Красноярск попал в «список хороших городов блогера Ильи Варламова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Красноярск попал в «список хороших городов блогера Ильи Варламова 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Известный московский блогер Илья Варламов, который в очередной раз недавно приезжал в Красноярск написал свой новый пост о Красноярске, где поставил его в свой рейтинг «хороших городов» и рассказал, за что он его любит.
Ему понравилось, что удалось сохранить старинную архитектуру, что здания реставрируются, восхитила старинная аптека, которую он сравнил с музеем. Понравились кофейни, в том числе уличные автомобильчики и книжные шкафы. Раскритиковал вывески и высказался за снос нелепых ларьков.
«Красноярск в целом — город, где я бы мог жить. Да, у города много проблем, но в нём можно жить, в него приятно прилететь на выходные, чтобы прогуляться по центру. Конечно, надо респиратор брать, чтобы не умереть от отравления, когда перед тобой автобус проедет. Но в целом не всё так плохо!», — пишет Варламов.
Всего в списке Варламова несколько десятков городов, из них 35 он поставил в рейтинг городов, где ему понравилось и 20, где бы он жить никогда бы не хотел.
АиФ Красноярск: последние новости
Ещё одного подрядчика по отлову собак ищут в Красноярске Дно у капремонта. Три года Красноярский край остается на последнем месте В Балахтинском районе выпустили из питомника 25 маралов
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»25
Трамп и Меркель «проехались» по России261
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост819
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО132
Россию назвали страной второго сорта482
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение