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Пассажиров по Оби начнут возить уже в конце апреля
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Пассажиров по Оби начнут возить уже в конце апреля 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
С 29 апреля стартуют пассажирские перевозки водным транспортом на реке Обь в Новосибирске и области. Перевозки организованы по заказу областного минтранса и будут осуществляться на пригородной речной линии «Речной вокзал — Седова Заимка».
Как сообщает врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, конкурс на право осуществления пассажирских перевозок водным транспортом в 2018 году выиграла компания ООО «Речфлот». А министерство вместе с профильными надзорными органами будет держать на контроле качество перевозок пассажиров, мониторить пассажиропоток.
В майские праздники перевозки пассажиров будут осуществляться по отдельному расписанию — 29, 30 апреля, 1, 2 мая. С 4 мая перевозки пассажиров будут осуществляться по утверждённому на год расписанию: три раза в неделю со всеми остановочными пунктами — Речной вокзал, о. Кудряш, Ягодная, Черемушки, Новая Заря, Бибиха, Седова Заимка. Расписанием предусматривается выполнение одного оборотного рейса в день. Отправление по средам и воскресеньям с Речного вокзала в 8.00, прибытие на Седову Заимку в 11.05. Обратный рейс в 16.00, прибытие на Речной вокзал в 20.15. По пятницам теплоход будет отправляться с Речного вокзала в 19.00, прибытие на Седову Заимку в 22.05. сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
С полным расписанием можно ознакомиться здесь. Предварительно пассажирская навигация на Оби продлится до 30 сентября.
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