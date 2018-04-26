Пассажиров по Оби начнут возить уже в конце апреля

С 29 апреля стартуют пассажирские перевозки водным транспортом на реке Обь в Новосибирске и области. Перевозки организованы по заказу областного минтранса и будут осуществляться на пригородной речной линии «Речной вокзал — Седова Заимка». Как сообщает врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский , конкурс на право осуществления пассажирских перевозок водным транспортом в 2018 году выиграла компания ООО «Речфлот». А министерство вместе с профильными надзорными органами будет держать на контроле качество перевозок пассажиров, мониторить пассажиропоток. В майские праздники перевозки пассажиров будут осуществляться по отдельному расписанию — 29, 30 апреля, 1, 2 мая. С 4 мая перевозки пассажиров будут осуществляться по утверждённому на год расписанию: три раза в неделю со всеми остановочными пунктами — Речной вокзал, о. Кудряш, Ягодная, Черемушки , Новая Заря, Бибиха, Седова Заимка. Расписанием предусматривается выполнение одного оборотного рейса в день. Отправление по средам и воскресеньям с Речного вокзала в 8.00, прибытие на Седову Заимку в 11.05. Обратный рейс в 16.00, прибытие на Речной вокзал в 20.15. По пятницам теплоход будет отправляться с Речного вокзала в 19.00, прибытие на Седову Заимку в 22.05. сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. С полным расписанием можно ознакомиться здесь. Предварительно пассажирская навигация на Оби продлится до 30 сентября.