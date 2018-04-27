В работе Качугской райбольницы найдены нарушения

Прокуратура проверила пять структурных подразделениях Качугской районной больницы в Иркутской области . Оказалось, что несколько подразделений не оборудованы горячим и холодным водоснабжением, канализацией и санузлами.

Ангинская, Верхоленская и Харбатовская врачебные амбулатории, Бирюльская участковая больница, фельдшерско-акушерский пункт с. Бутаково не оснащены анализаторами уровня холестерина и сахара в крови, кислородными ингаляторами, электрокардиографом, экспресс-анализаторами кардиомаркеров и другими препаратами. Прокуратура направила иски в Качугский районный суд с требованиями оснастить эти учреждения всем необходимым. Суд все иски удовлетворил, и сейчас они исполняются, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.