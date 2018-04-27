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В работе Качугской райбольницы найдены нарушения
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В работе Качугской райбольницы найдены нарушения 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Прокуратура проверила пять структурных подразделениях Качугской районной больницы в Иркутской области. Оказалось, что несколько подразделений не оборудованы горячим и холодным водоснабжением, канализацией и санузлами.
Ангинская, Верхоленская и Харбатовская врачебные амбулатории, Бирюльская участковая больница, фельдшерско-акушерский пункт с. Бутаково не оснащены анализаторами уровня холестерина и сахара в крови, кислородными ингаляторами, электрокардиографом, экспресс-анализаторами кардиомаркеров и другими препаратами. Прокуратура направила иски в Качугский районный суд с требованиями оснастить эти учреждения всем необходимым. Суд все иски удовлетворил, и сейчас они исполняются, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
«ФедералПресс» ранее писал: после скандала в ноябрьской больнице больному ребенку пообещали лечение за счет округа. История ребенка, больного эпилепсией, получила широкий общественный резонанс на Ямале после того, как врачи осудили маму за сбор денег на лечение ее сына.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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