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В Уфе уничтожили 15 кг санкционного сыра
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В Уфе уничтожили 15 кг санкционного сыра 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе изъяли и уничтожили 15 кг запрещенного к продаже сыра. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. В ходе очередной проверки Уфимская транспортная прокуратура в торговом центре «Чайка» Уфы выявила факт розничной продажи партии сыров производства Голландии. По требованию прокурора сотрудники таможенной службы и Россельхознадзора по РБ запрещенная к реализации «санкционная» продукция изъята, все 15 килограммов продукции уничтожены. Прокуратура устанавливает, как санкционный сыр попал на территорию Российской Федерации. Решается вопрос о привлечении директора предприятия к административной ответственности за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена. По статье грозит наказание — штраф для должностных лиц (индивидуальных предпринимателей) до четырех тысяч рублей, для юридических лиц — до 40 тысяч рублей. Проверки продолжаются.
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