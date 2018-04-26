В Уфе уничтожили 15 кг санкционного сыра 

В Уфе изъяли и уничтожили 15 кг запрещенного к продаже сыра. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. В ходе очередной проверки Уфимская транспортная прокуратура в торговом центре «Чайка» Уфы выявила факт розничной продажи партии сыров производства Голландии. По требованию прокурора сотрудники таможенной службы и Россельхознадзора по РБ запрещенная к реализации «санкционная» продукция изъята, все 15 килограммов продукции уничтожены. Прокуратура устанавливает, как санкционный сыр попал на территорию Российской Федерации. Решается вопрос о привлечении директора предприятия к административной ответственности за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена. По статье грозит наказание — штраф для должностных лиц (индивидуальных предпринимателей) до четырех тысяч рублей, для юридических лиц — до 40 тысяч рублей. Проверки продолжаются.