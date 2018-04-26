Небо в золотых искрах: как пройдет четвертый фестиваль фейерверков

Андорры, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Словакии и На юге Москвы 18 и 19 августа пройдет IV Международный фестиваль фейерверков «Ростех» . И в первый, и во второй день здесь выступят по четыре команды из восьми стран: Австрии США . Посмотреть необычное шоу можно в Братеевском каскадном парке.

Фейерверки планируют запускать с 21:00 до 22:45, выступление каждой команды займет в среднем 12 минут. Мероприятие впервые посвятят добрым делам и волонтерской деятельности. Часть средств от продажи билетов планируется перечислять благотворительным фондам.

«Десятки тысяч залпов ждут гостей фестиваля в Братеевском каскадном парке, — заявил руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев . — Уверен, что мастера пиротехнического дела из разных стран и в этом году найдут чем удивить искушенного московского зрителя. Москва — один из крупнейших мегаполисов мира, один из самых населенных городов Европы, в котором естественным образом развиваются такие виды туризма, как культурно-познавательный, событийный, спортивный и деловой. Международный фестиваль фейерверков «Ростех» стоит в одном ряду с крупнейшими мировыми фестивалями, привлекая сотни тысяч зрителей и самые сильные команды пиротехников».

Как рассказали в пресс-службе фестиваля, каждое шоу дополнят световыми и лазерными эффектами. А жюри определит, насколько хорошо команде удалось передать заявленную тему в своем выступлении. Также они оценят целостность композиции, синхронность залпов с музыкальным сопровождением и пиротехнические новинки. Добавить к шоу немного света смогут и гости фестиваля. Им выдадут браслеты, мерцающие в такт с музыкой и залпами фейерверков. Точная программа выступлений появится накануне старта фестиваля на его сайте. Там же с сегодняшнего дня можно купить билеты. В 2017 году световое шоу на III Международном фестивале фейерверков посмотрели более 700 тысяч человек, это было одно из крупнейших мероприятий в столице, которые проводились на одной площадке. Его темой стало 870-летие города.