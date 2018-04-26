Мини-лодка Rapid Whale покоряет морские просторы

Еще в январе Джош Тулберг, соснователь компании Rapid Whale, впервые спустил на воду свою мини-лодку. Один из первых заплывов, в ходе которого он сумел преодолеть несколько небольших волн, состоялся в Южной Калифорнии. Мини-лодка изготовлена из морской фанеры с несколькими фрагментами, напечатанными на 3D-принтере. На ней установлены удобное сиденье, рулевое колесо и свинцово-кислотная батарея, питающая подвесной электродвигатель, способный развить скорость 6.4 км/час.

Свой первый дальний рейс Джош Тулберг и его друг Дилан решили совершить в Аламиду — город, расположенный восточнее Сан-Франциско . Стоял солнечный, ветреный день, на море было небольшое волнение, однако это не остановило отважных мореплавателей.

Мини-лодки не без труда сумели отчалить от берега, преодолевая волны. Далее плавание продолжалось без особых проблем. Они возникли при возвращении на берег. При попытке соскользнуть по гребню большой волны лодки вместе с «капитанами» перевернулись, без всякого вреда для последних.

Чертежи Rapid Whale, по которым любой желающий может собрать собственную лодку, доступны на сайте компании.