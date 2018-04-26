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Вышли из спячки: в Алматы от клещей пострадали более 200 человек
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Вышли из спячки: в Алматы от клещей пострадали более 200 человек 

Мир24 1 час назад
На юге Казахстана начался сезон клещей. В этом году они проснулись очень рано. Всему виной — жара, которая не спадает уже несколько дней, информирует телеканал «МИР 24».
Вместе с высокой влажностью — это идеальные условия для жизни паразитов. Работники санэпидстанций начали обработку города и природных заповедников. Всего в Алматы около 2,5 тысяч гектаров зеленых насаждений. Наиболее опасные клещи — энцефалитные.
«До проведения акарицидной обработки мы полностью обследуем территорию. Обнаруженных членистоногих сдаем в лабораторию для определения вируса — клещевого энцефалита», — рассказала главный специалист отдела управления охраны общественного здоровья Сара Тлеубергенова.
Добавим, что в больницы Алматы с укусами клещей уже обратились более 200 человек.
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