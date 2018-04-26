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Волин: влияние западных СМИ на российские медиа и общество в целом уходит
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Волин: влияние западных СМИ на российские медиа и общество в целом уходит 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ШАНХАЙ, 26 апр — РИА Новости. Влияние западных средств массовой информации на российские СМИ и в целом на общество уходит, считает заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
"Традиционно принято считать, что многие СМИ, как в России, так и в Китае, находятся под серьёзным влиянием своих западных коллег. Мы сегодня в России наблюдаем процесс, когда влияние Запада на СМИ в принципе и на само российское общество уходит", — заявил Волин, выступая на российско-китайской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» «Россия и Китай: современные вызовы развития».
По мнению замминистра, это происходит прежде всего в силу «неуклюжей политики, которую проводят западные партнёры, как в отношении в РФ в целом, так и в отношении российских СМИ».
"Потому что в значительной степени наши медиа сегодня наблюдают, что те принципы, которые на протяжении многих лет провозглашались, записывались во многих учебниках основ журналистки, по сути дела, нарушаются самими же основополагателями в виде западных государств", — отметил Волин.
Он пояснил, что «это касается и плюрализма мнений, это касается второй точки зрения, это касается цензуры». «Мы видим очень серьезной степени нетерпимость как другому мнению, так и к чужой позиции, так и прямое ограничение конкурирующих средств массовой информации», — заключил Волин.
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