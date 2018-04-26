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В прудах прогулочной зоны в Приморском океанариуме проснулись рыбы
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В прудах прогулочной зоны в Приморском океанариуме проснулись рыбы 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
На днях в Приморском океанариуме в прудах прогулочной зоны проснулись рыбы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу научного центра. Осенью некоторых рыб оставили на улице — в прогулочной зоне, вторую перевели в Научно-адаптационный корпус. С наступлением холодов рыба зарылась в ил, впала в частичный анабиоз и хорошо пережила холода.
В настоящее время рыб не кормят, объясняется это тем, что они начинают питаться лишь при достижении определенной температуры воды. До этого не едят ничего, даже будучи голодными. Поэтому только солнце может поднять животных наверх. Тем не менее, рыб уже можно хорошо разглядеть.
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