Ещё
Общественная организация пришла на помощь незрячим приморцам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Общественная организация пришла на помощь незрячим приморцам 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Представители Приморской краевой общественной организации социальной помощи «Воскресенье» организовали необычные уроки для слабовидящих людей, проживающих в Седанкинском доме-интернате. Общественники обучают их пространственной ориентации с помощью специальной белой трости, сообщает PRIMPRESS.
Обучение незрячих пенсионеров проходит еженедельно с февраля. За это время, по информации департамента труда и социального развития Приморского края, 10 человек уже получили первые навыки самостоятельного передвижения.
Primpress: последние новости
Сбербанк совместно с телеканалом «Пятница» запускает новое ТВ-шоу «Теперь Я Босс Своего Дела» «В-Лазер» продает супермаркет «ВЛ-Март» из-за нерентабельности Необычные предметы стали падать на головы владивостокцев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит торговый центр76
Раскрыты потери украинской армии в Донбассе273
Китай заявил о готовности к торговой войне с США161
В провале Су-57 обвинили F-35791
В Москве горит торговый центр9
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение