Общественная организация пришла на помощь незрячим приморцам

Представители Приморской краевой общественной организации социальной помощи «Воскресенье» организовали необычные уроки для слабовидящих людей, проживающих в Седанкинском доме-интернате. Общественники обучают их пространственной ориентации с помощью специальной белой трости, сообщает PRIMPRESS.

Обучение незрячих пенсионеров проходит еженедельно с февраля. За это время, по информации департамента труда и социального развития Приморского края, 10 человек уже получили первые навыки самостоятельного передвижения.