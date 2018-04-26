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Вице-губернатора китайской провинции сняли с должности за коррупцию
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Вице-губернатора китайской провинции сняли с должности за коррупцию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 26 апр — РИА Новости. Заместитель губернатора китайской восточной провинции Цзянси Ли Ихуан исключен из рядов Коммунистической партии Китая и снят с занимаемой должности за коррупцию и серьезные нарушения дисциплины, сообщается на сайте центральной комиссии по проверке дисциплины ЦК КПК.
Ведомство отмечает, что в ходе расследования выяснилось, что Ли Ихуан серьезно нарушил политические нормы и дисциплину, утратил партийные идеалы и убеждения. Он выбирал кандидатов на должности из круга своих знакомых, что в ходе следствия расценили как подрыв государственной политической среды.
Согласно материалам расследования комиссии, Ли Ихуан на государственные деньги играл в гольф, арендовал загородные дома и незаконно находился в государственных гостевых домах. Он также злоупотреблял служебным положением, чтобы содействовать процветанию бизнеса своих родственников и знакомых. Кроме того, Ли Ихуана подозревают в получении крупных взяток, присвоении общественного имущества и растрате государственных средств.
Материалы расследования комиссии по проверке дисциплины в отношении Ли Ихуана были переданы в соответствующие государственные органы для дальнейшего расследования с учетом всех его преступлений.
Ли Ихуан родился в 1962 году в провинции Фуцзянь, в КПК состоял с 1987 года. С 2001 года по 2013 год занимал должности в партийной и государственной структурах в Цзянси, в 2013 году был назначен на пост заместителя губернатора провинции.
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