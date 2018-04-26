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Комфортная среда: Ливны и Мценск представят проекты в Минстрой
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Комфортная среда: Ливны и Мценск представят проекты в Минстрой 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Орловская область представит два проекта по созданию комфортной городской среды на всероссийский конкурс, сообщает пресс-служба правительства региона.
В рамках заседания межведомственной комиссии под председательством первого зампреда правительства Николая Злобина состоялось обсуждение проектов. Свои разработки на конкурс представят Ливны и Мценск.
Город Ливны подготовил проект по созданию комфортной городской среды парка культуры и отдыха «Ливгидромаш». Реконструкцию этого объекта поддержало большинство горожан. Согласно плану, в парке предусмотрено благоустройство центрального фонтана, ремонт летнего театра, создание спортивной зоны, оборудование прогулочной и детской игровой зоны.
Кроме того, в подрядчик реконструирует шахматный павильон, установит освещение, беседки, скамейки, урны, благоустроит зоны аттракционов и т.п. В рамках проекта велосипедные дорожки, которые в зимнее время будут превращаться в лыжные трассы. Парк будут украшать цветы и кустарники.
Мценск представит проект по благоустройству парка Калинникова. Там также пройдёт ремонт пешеходных дорожек, установят освещение, скамейки и урны. В одной из частей парка планируется установить детские игровые площадки. В проекте к 30-летию со дня вывода российских войск из Афганистана планируется установка памятника-воинам-интернационалистам. Для молодежи летом откроют пункты проката велосипедов и роликов, а зимой коньков и лыж.
В Минстрой РФ заявки будут представлены до 27 апреля 2018 года. Победители конкурса будут определены членами Федеральной конкурсной комиссии. Победителей объявят до 1 июня 2018 года. Муниципалитеты-победители получат федеральное финансирование на реализацию своих проектов.
Стоит отметить, что всероссийский конкурс по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях даст дополнительный стимул для исторических поселений и малых городов в поиске ими новых возможностей для развития и качественного улучшения жизни населения.
Сообщение Комфортная среда: Ливны и Мценск представят проекты в Минстрой появились сначала на РИА 57.
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