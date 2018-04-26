«Вытолкнул из кабинета»: УК отказала челябинке в справке из-за долга по квартплате родителей

Челябинске управляющая компания «ПЖРЭУ Курчатовского района» отказала многодетной матери в выдаче справки о составе семьи из-за долга родителей по квартплате. Без этого документа женщина не может начать получать пособия за третьего ребёнка. Она обратилась в прокуратуру и жилинспекцию. А в управляющей компании рассказали, что семья сильно лукавит по поводу размера долга.

30-летняя челябинка, юрист по образованию, будучи беременной третьим ребёнком разошлась с мужем. В январе с детьми она переехала к родителям. Семья решила, что всех сразу пропишут по новому адресу. Весной родился ребёнок, и спустя месяц женщина обратилась в соцзащиту за единоразовым и ежемесячными пособиями, а также для получения льгот многодетной матери. Чиновники ей сказали, что без справки из ЖЭКа о составе семьи документы рассматривать не будут.

За справкой в УК «ПЖРЭУ Курчатовского района» отправилась 60-летняя мать кормящей женщины. Там от неё потребовали оплатить долг за коммунальные услуги. Пенсионерка сказала 74.ru, что за два года за ними числится 40 тысяч рублей. Объяснила, что в прошлом году частное предприятие, на котором они с мужем трудились, закрыли. Оба остались без работы. Чтобы выжить, супруг пошёл в таксисты. Сама она пока искать работу не может — надо помогать с внуками девяти и шести лет, а также месячным младенцем.

— Я пришла, меня отправили к человеку по фамилии Нестеров . Он меня спросил: «У вас деньги есть? Вот пройдите сначала заплатите долг, а потом я вам подпишу», — описала произошедшее пенсионерка. — Я сказала: «Если бы у меня были деньги, то не было бы долга. Поймите меня правильно, как только ребёнок начнёт получать свои пособия, моя пенсия высвободится, и я смогу начать с вами рассчитываться». Он говорит: «Вот пока не рассчитаетесь, справку не получите». После этого он физически вытолкнул меня из кабинета, так как очень торопился на обед. Именно этими своими действиями он нас вывел. Мы были настроены очень мирно, но раз не только отказывают в документе, который они просто обязаны выдать, а еще и рукоприкладство, это вообще никуда не годится. И теперь мы настроены по-боевому.

Мать с дочерью уже побывали в прокуратуре Курчатовского района и госжилинспекции Челябинской области и написали жалобы.

Заместитель директора по связям с общественностью УК «ПЖРЭУ Курчатовского района» Сергей Нестеров заявил, что долг по коммунальным услугам за квартиру, где сейчас прописана многодетная мать, гораздо больше, чем они говорят.

В подтверждение долга УК предоставила фото квитка

— У них долг по оплате наших, только наших жилищных услуг, более 70 тысяч рублей. Знаете, это лет пять люди не платили за квартиру, — отметил Сергей Нестеров. — У нас есть распоряжение директора: если приходят получать документы, и долг более 10 тысяч, то обязательно через заявление, через него. У нас есть замдиректора экономист, которая проверяет. Квартиры с долгами очень сложные, и махинации бывают различные. Я ей сказал: «Если хотите ускорить вопрос свой, подойдите завтра к четырём часам на прием к и. о. директора по личным вопросам».

Заместитель директора также опроверг, что применял силу к посетительнице.

— Она пришла без пяти 12, мы поговорили, я её выслушал. С 12 у нас обед, я говорю: «Знаете, мне нужно идти, я вам всё сказал, больше мне добавить нечего». Она встала около двери и говорит: «Я вас никуда не пущу». Я подождал, и когда она отошла от двери, вышел.

Отказ управляющей компании в выдаче справки, пока не будет оплачен долг за квартиру, незаконен. Однако сотрудники УК ведут воспитательные беседы с нерадивыми жильцами обычно только устно, а по письменному заявлению выдают необходимый документ. В противном случае их заставляет это сделать прокуратура.

— В принципе это незаконно. Справка и долг никак не связаны друг с другом, такого происходить не должно, — прокомментировал прокурор Курчатовского района Игорь Трошкин. — И ни один такой факт мы без внимания не оставляем, добиваемся восстановления прав граждан. Но в каждом случае нужно разбираться отдельно. Мы сталкивались с ситуациями, когда всё только на словах, и выяснялось, что никто официально не обращался и не отказывал. Поэтому каждым обращением мы занимаемся отдельно и о результате в этой конкретной ситуации можно будет говорить только по итогам проверки.