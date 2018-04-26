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Минкоммерции: КНР готова к возможному установлению барьеров в США на китайские инвестиции
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Минкоммерции: КНР готова к возможному установлению барьеров в США на китайские инвестиции 

ТАСС 49 минут назад
ПЕКИН, 26 апреля. /ТАСС/. Власти КНР готовы к возможному установлению барьеров в Соединенных Штатах на китайские инвестиции и надеются, что Вашингтон не предпримет подобных шагов. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.
"Мы решительно против любых односторонних протекционистских мер.
Надеюсь, США будут действовать в большем соответствии с общемировыми тенденциями, — подчеркнул он. — Китай подготовился к любым возможным действиям со стороны Вашингтона".
По словам Гао Фэна, благодаря китайскому капиталу в Соединенных Штатах появилось множество новых рабочих мест. «Мы внесли важный вклад, оказав стимулирующее воздействие на развитие американской экономики», — резюмировал официальный представитель.
Президент США Дональд Трамп 22 марта подписал меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестной, по мнению Вашингтона, торговой политики Пекина. В частности, глава государства поручил министру финансов Стивену Мнучину в течение 60 дней разработать предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.
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