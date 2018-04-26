Минкоммерции: КНР готова к возможному установлению барьеров в США на китайские инвестиции

ПЕКИН, 26 апреля. / ТАСС /. Власти КНР готовы к возможному установлению барьеров в Соединенных Штатах на китайские инвестиции и надеются, что Вашингтон не предпримет подобных шагов. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.

"Мы решительно против любых односторонних протекционистских мер.

Надеюсь, США будут действовать в большем соответствии с общемировыми тенденциями, — подчеркнул он. — Китай подготовился к любым возможным действиям со стороны Вашингтона".

По словам Гао Фэна, благодаря китайскому капиталу в Соединенных Штатах появилось множество новых рабочих мест. «Мы внесли важный вклад, оказав стимулирующее воздействие на развитие американской экономики», — резюмировал официальный представитель.