Минкомсвязи: РФ и КНР могут сотрудничать в разработке каналов распространения информации

"Еще одно направление сотрудничества, с нашей точки зрения, это разработка, использование современных платформ и каналов дистрибуции. Сегодня, особенно, если речь идет о том, каким образом распространять материалы для мировой аудитории, то зачастую мы и наши китайские партнеры и коллеги используем традиционные социальные сети, такие как YouTube, Telegram, Facebook, Twitter", — сказал замминистра, отметив, что, если говорить про Facebook и Twitter, то российские СМИ уже столкнулись на этих платформах с определенного рода ограничениями.

"Надо понимать, что если мы в какой-то момент не разработаем собственные независимые каналы дистрибуции, то мы будем находится в очень уязвимом состоянии. Крупный серьезный игрок должен иметь собственные платформы технологического распространения контента, и это может стать серьезным направлением нашего совместного сотрудничества и нашей совместной деятельности", — сказал Алексей Волин.

Данная конференция, которая организована Международным дискуссионным клубом «Валдай» совместно с Восточно-Китайским педагогическим университетом, проводится в Шанхае уже в четвертый раз. Одна из ее основных задач — обсуждение на экспертном уровне наиболее важных вопросов, связанных с созданием надежной базы для дальнейшего развития двусторонних отношений, а также поддержка усилий политиков и дипломатов в этом процессе со стороны элит и общества. В качестве основных вопросов для дискуссий обозначены в частности такие темы, как эволюция политики США , ядерная программа КНДР , динамика внутренних изменений в Европе, вызовы международной безопасности в целом и безопасности в Азии в частности.

Участие в двухдневных дискуссиях в этом году принимают свыше 50 официальных лиц и представителей научно-экспертного сообщества России и Китая.