Граница снова открывается в Покровке

С 27 апреля возобновляется паромное сообщение между селом Покровка Бикинского района и городом Жаохэ ( КНР ), — сообщает ИА «Хабаровский края сегодня» со ссылкой на пресс-секретаря Хабаровской таможни.

Как сообщает Алёна Алёшина, на период майских праздников пропуск физических лиц, грузов и транспортных средств пункт «Покровка» будет осуществляться в следующем режиме:

29, 30 апреля, 1, 2 и 9 мая 2018 года — выходные дни.

Всё остальное время пункт пропуска будет работать в штатном режиме:

с понедельника по субботу с 10.00 до 19.00 воскресенье — выходной день.