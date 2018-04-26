Ещё
Граница снова открывается в Покровке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Граница снова открывается в Покровке 

Хабаровский край сегодня 52 минуты назад
Фото: Хабаровский край сегодня
С 27 апреля возобновляется паромное сообщение между селом Покровка Бикинского района и городом Жаохэ (КНР), — сообщает ИА «Хабаровский края сегодня» со ссылкой на пресс-секретаря Хабаровской таможни.
Как сообщает Алёна Алёшина, на период майских праздников пропуск физических лиц, грузов и транспортных средств пункт «Покровка» будет осуществляться в следующем режиме:
29, 30 апреля, 1, 2 и 9 мая 2018 года — выходные дни.
Всё остальное время пункт пропуска будет работать в штатном режиме:
с понедельника по субботу с 10.00 до 19.00  воскресенье — выходной день.
Хабаровский край сегодня: последние новости
Затянули до темноты – репетиция парада в Хабаровске Энергетики готовятся отключить хабаровский комплекс «Агроэнерго» Ситуация в банковском секторе улучшается - зампред Центробанка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты потери украинской армии в Донбассе144
В Москве горит торговый центр14
В провале Су-57 обвинили F-35743
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии17
Украина взялась за российские корабли329
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение