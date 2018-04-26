Травников рассказал Путину о решении идти на выборы губернатора

Владимир Путин встретился в Москве с первыми выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва. Глава государства поздравил участников встречи с успешным окончанием обучения. Отдельно Президент побеседовал с выпускниками, которых назначил возглавить несколько регионов страны.

«Семь человек, здесь присутствующих, еще в ходе учебы были назначены на высокие должности руководителей, исполняющими обязанности губернаторов солидных регионов, с большим потенциалом: промышленным, сельскохозяйственным, научным. На ваши плечи легла ответственность за качество жизни людей. Можно без преувеличения сказать — за судьбы людей», — сказал глава государства и предложил рассказать о работе в возглавленных регионах.

Андрей Травников доложил Президенту о планах развития потенциала Новосибирского научного центра. Реализация проекта не только решит проблему подготовки научных кадров, но и поможет развитию инфраструктуры области, поскольку предполагает строительство жилья, дорог и коммуникаций. Также врио губернатора говорил о ситуации в сельском хозяйстве, о работе по завершению строительства перинатального центра, проектировании Ледового дворца спорта и новых линий метро в Новосибирске . Активно ведется разработка Стратегии развития области.

Руководитель региона проинформировал главу государства о решении идти на выборы губернатора Новосибирской области в сентябре 2018.

«Владимир Владимирович, позавчера на встрече с трудовым коллективом Новосибирского авиационного завода я сказал, что планирую и твердо намерен участвовать в выборах губернатора Новосибирской области. Огромное спасибо вам за доверие, которое вы мне оказали, и 6 октября подписали указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора. Надеюсь получить поддержку населения Новосибирской области и продолжить работу по исполнению тех планов, которые мы наметили вместе с жителями региона, и, безусловно, выполнению тех задач, которые вы поставили», — сказал Андрей Травников.

Во встрече с Президентом РФ участвовали:

Воскресенский Станислав Сергеевич — временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области

Травников Андрей Александрович — временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области