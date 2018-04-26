Анфиса Чехова ощущает себя последней из 70-х

Известная телеведущая Анфиса Чехова с удивлением обнаружила, что в ее окружении практически нет людей одного с ней возраста. По слова звезды, все ее друзья и коллеги в основном на несколько лет младше. Звезда не понимает, куда делись все ее ровесники, и даже попыталась отыскать их с помощью публикации в Инстаграме.

На днях Анфиса задумалась на тему возраста и поняла, что все реже стала встречать своих ровесников. Телеведущая родилась в 70-х годах, однако почти все ее друзья и коллеги, по словам звезды, относятся уже к 80-м годам. Чехова не понимает, почему так происходит, и это даже кажется ей несколько пугающим. Звезде интересно, куда делись все «семидесятники», и чтобы это выяснить она решила устроить опрос среди своих подписчиков в Инстаграме. «Может они вымерли, ушли на фронт или в монастырь, спились, все дружно собрались и спустились в подземный бункер? Ощущаю себя последней из 70-х. Ау, ровесники, дайте о себе знать, вы где?»

Поклонники Анфисы поспешили подтвердить, что среди них достаточно людей разыскиваемого ею возраста. Многим показалась удивительным, что телеведущая так редко встречает ровесников. Впрочем, дело может быть и в самой телеведущей, ведь каждый человек выбирает друзей, исходя из собственных предпочтений. А вот предположения Чеховой, куда могли деться ее ровесники, показались некоторым подписчикам слишком резкими и не особо корректными. По их мнению, очень странно думать, что никто, кроме телеведущей, не достиг каких-либо успехов в жизни или же не умеет пользоваться социальными сетями. Однако большая часть поклонников отнеслась к словам Анфисы с юмором.

«Не знаю как другим, но нам близким по «духу времени» очень интересны и понятны все ваши посты, ваши мысли. Так что мы с Вами!» «Зря вы так! Мы прекрасно пользуемся интернетом! Единственное что нас отличает от молодежи — это правописание, у нас оно намного грамотнее.» «Мы здесь! Еще не вымерли, не переживай.» «Я из этой партии! Не спилась и уж, тем более не смонастырилась. Кстати, большинство моих друзей тоже из 80-х. Молодые и энергичные, я и сама себя ощущаю на десяток лет моложе.»

В этом году Анфисе Чеховой исполняется 41 год, во что многим ее поклонникам верится с трудом. Звезда тщательно следит на собой, регулярно занимается спортом и придерживается правильного питания. К этому же она призывает и своих подписчиков. Например, недавно Анфиса назвала плюсы полного отказа от сахара. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!