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В США подскочило количество секс-преступлений среди военных
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В США подскочило количество секс-преступлений среди военных 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В США заметно выросло количество сообщений о сексуальных преступлениях среди военнослужащих. Об этом пишет New York Post со ссылкой на официальных лиц, рассказавших о годовом отчете Пентагона до его официальной публикации.
По их информации, показатель в 2017 фискальном году (закончился 30 сентября) подскочил на 10 процентов: 6769 против 6172 в 2016-м. Отмечается, что это самый серьезный рост с 2015 года. Значительный вклад внес скандал с распространением обнаженных фотографий военнослужащих в сети, вызвавший множество жалоб.
Как рассказали источники, самый заметный рост сообщений о преступлениях на сексуальной почве — 15 процентов, с 870 до 998, — произошел среди служащих Корпуса морской пехоты. Именно они оказались центре скандала с размещением снимков обнаженных женщин-военных в соцсетях. Более чем девятипроцентный рост наблюдался также в Военно-морских и Военно-воздушных силах, а в Сухопутных войсках на восемь процентов.
Кроме того, раз в несколько лет проводится анонимный опрос военнослужащих. В прошлом году менее 15 тысяч военных назвали себя жертвами нежелательного сексуального контакта, что на четыре тысячи меньше, чем в 2014-м.
Чиновники отметили, что увеличение числа зарегистрированных преступлений — позитивная тенденция, поскольку проблема сильно замалчивается как в армейских рядах, так и в обществе в целом.
В марте сообщалось о расследовании агентством Associated Press случаев сексуального насилия над детьми, живущими на военных базах США. Журналистам удалось выявить более 600 инцидентов с 2007 года с помощью интервью, записей и данных четырех основных военных подразделений и школ Пентагона в стране и за рубежом. Речь шла о насилии одних несовершеннолетних над другими.
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