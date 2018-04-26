В США подскочило количество секс-преступлений среди военных

США заметно выросло количество сообщений о сексуальных преступлениях среди военнослужащих. Об этом пишет New York Post со ссылкой на официальных лиц, рассказавших о годовом отчете Пентагона до его официальной публикации.

По их информации, показатель в 2017 фискальном году (закончился 30 сентября) подскочил на 10 процентов: 6769 против 6172 в 2016-м. Отмечается, что это самый серьезный рост с 2015 года. Значительный вклад внес скандал с распространением обнаженных фотографий военнослужащих в сети, вызвавший множество жалоб.

Как рассказали источники, самый заметный рост сообщений о преступлениях на сексуальной почве — 15 процентов, с 870 до 998, — произошел среди служащих Корпуса морской пехоты. Именно они оказались центре скандала с размещением снимков обнаженных женщин-военных в соцсетях. Более чем девятипроцентный рост наблюдался также в Военно-морских и Военно-воздушных силах, а в Сухопутных войсках на восемь процентов.

Кроме того, раз в несколько лет проводится анонимный опрос военнослужащих. В прошлом году менее 15 тысяч военных назвали себя жертвами нежелательного сексуального контакта, что на четыре тысячи меньше, чем в 2014-м.

Чиновники отметили, что увеличение числа зарегистрированных преступлений — позитивная тенденция, поскольку проблема сильно замалчивается как в армейских рядах, так и в обществе в целом.