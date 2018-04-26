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В Екатеринбурге 9 Мая запретят продажу алкоголя
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В Екатеринбурге 9 Мая запретят продажу алкоголя 

e1.ru 57 минут назад
Фото: e1.ru
Екатеринбуржцев предупреждают, что в День Победы, 9 Мая, в районе проведения праздничных мероприятий будет запрещена продажа спиртного. Соответствующее постановление подписал глава администрации Александр Якоб.
«Запретить предприятиям торговли вести розничную продажу алкогольной продукции в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих к таким местам территориях 9 мая 2018 года», — говорится в документе.
Нельзя продавать спиртное:
С 8:00 до 23:00 — в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев;
с 8:00 до 12:00— в границах улиц Машиностроителей — Ильича — Краснознаменной ‒ проспекта Орджоникидзе;
с 8:00 до 15:00 — по улице Инженерной, от переулка Хибиногорского до улицы Грибоедова; по улице Грибоедова, от улицы Инженерной до улицы Торговой;
с 9:00 до 15:00 — в границах улиц Мамина-Сибиряка ‒ Первомайской — Бажова ‒ Шарташской.
А накануне мы публиковали список улиц, которые будут перекрывать в майские праздники.
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