В Екатеринбурге 9 Мая запретят продажу алкоголя

Екатеринбуржцев предупреждают, что в День Победы, 9 Мая, в районе проведения праздничных мероприятий будет запрещена продажа спиртного. Соответствующее постановление подписал глава администрации Александр Якоб

«Запретить предприятиям торговли вести розничную продажу алкогольной продукции в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих к таким местам территориях 9 мая 2018 года», — говорится в документе.

Нельзя продавать спиртное:

С 8:00 до 23:00 — в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев;

с 8:00 до 12:00— в границах улиц Машиностроителей — Ильича — Краснознаменной ‒ проспекта Орджоникидзе;

с 8:00 до 15:00 — по улице Инженерной, от переулка Хибиногорского до улицы Грибоедова; по улице Грибоедова, от улицы Инженерной до улицы Торговой;

с 9:00 до 15:00 — в границах улиц Мамина-Сибиряка ‒ Первомайской — Бажова ‒ Шарташской.

А накануне мы публиковали список улиц, которые будут перекрывать в майские праздники.