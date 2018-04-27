Путь к исправлению. Снизить рецидивную преступность поможет труд осужденных

Выездное заседание комитета по региональной политике и законности состоялось в исправительной колонии №20, дислоцированной в посёлке Заводском. Здесь «за периметром» действуют несколько производственных участков, где заключённые не только осваивают новые для себя специальности, но и зарабатывают честные деньги.

На свободу — с разрядом

Зачем региональным законодателям решать проблемы занятости населения, которое по собственной вине оказалось в местах не столь отдаленных? На этот вопрос ответил председатель профильного комитета Джамбулат Текиев во вступительном слове, прежде, чем депутаты комитета проголосовали за принятие повестки дня.

— Главная цель усилий по увеличению количества рабочих мест в исправительных учреждениях — ресоциализация осужденных, подготовка их к полноценной жизни в обществе, — считает депутат. — В Приморье достаточно высокий уровень рецидивной преступности, в прошлом году 63% от общего числа раскрытых преступлений совершили лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности. В числе основных причин — отсутствие жилья, возможности трудоустроиться, отсутствие трудовых навыков и образования.

Надо отдать должное ГУФСИН по Приморскому краю : в учреждениях исправительной системы региона действуют 11 центров трудовой адаптации осуждённых. В колониях обучение ведут шесть образовательных учреждений профобразования и семь их филиалов. На производственных площадках приморских колоний производят 500 наименований различных изделий, за прошлый год осуждёнными в Приморье выпущено товарной продукции, выполнено работ и оказано услуг на общую сумму 413,3 млн рублей. В числе востребованных товаров — дошкольная и школьная мебель, мягкий инвентарь для дошкольных учреждений, детских домов и интернатов. Но при этом не более 30% заключенных занято полезным делом, что явно недостаточно.

Нужны рабочие места

В ходе заседания прозвучала информация о том, что около 70% повторных преступлений приходится на первый год после освобождения из мест лишения свободы. Это зачастую связано с трудностями найти свое место в нормальной жизни после заключения.

Даже если человек, отбывший срок наказания, хочет стать законопослушным гражданином, часто он сталкивается с препонами, которые не в силах преодолеть. Одна из главных — прописка. Нет штампа в паспорте, и зачастую работодатель, даже готовый закрыть глаза на судимость, даёт потенциальному работнику от ворот поворот.

— Во время общения с осуждёнными выяснилось, что тем, кто вышел на свободу, для того, чтобы устроиться на работу, нужна административная регистрация, так называемая прописка. Будем думать, как решить этот вопрос, — отметил Джамбулат Текиев.

Кроме того, как сообщил Джамбулат Текиев, в краевом парламенте в настоящее время обсуждается проект закона о квотировании рабочих мест для граждан, нуждающихся в социальной защите, в числе которых и бывшие заключенные.

— Есть предприятия, где требуются люди с профессиями, которые можно получить в местах заключения, — говорит депутат. — А есть малый бизнес и ИП, где специфика не позволяет этого. Поэтому мы говорим о предприятиях, где трудятся более 100 человек, для которых вводится обязанность квотировать рабочие места. Торопиться с принятием закона не будем. Но инициатива прокурора края хорошая, и мы её поддерживаем. Считаем, что для людей, которые выйдут из мест заключения, очень важно, чтобы на них обратили внимание и чтобы они получили работу.

КСТАТИ