Осужденным при выходе на свободу помогут с трудоустройством в Приморье

В Приморье при выходе осужденных на свободу предлагается обеспечить рабочими местами и помочь решить проблемы с местами проживания. С такой инициативой выступили депутаты краевого Заксобрания. Об этом сообщило РИА «Восток‐Медиа».

В настоящее время в регионе трудятся лишь 30% осужденных. Глава ГУФСИН России по Приморскому краю Вадим Версткин признал, что это крайне низкая занятость и перед ведомством стоит задача увеличить это число.

Мы планируем эту задачу выполнить и решить вопросы по заработной плате и квалификации осужденных. Ведь от этого зависит дальнейшее трудоустройство заключенных за пределами колонии

— начальник ведомства.

Парламентарии Законодательного собрания отметили, нужно заранее заботиться, чтобы после выхода на свободу осужденный был социально защищен и смог найти работу. Комитет краевого Заксобрания по региональной политике и законности принял решение воплотить в жизнь обеспечение этих условий.

На мой взгляд, должна пройти ресоциализация заключенных… после того, как они выходят на свободу, им некуда идти: нет прописки, возможности трудоустройства

— Джамбулат Текиев.

ФСИН России намерена сформировать список религиозной литературы, рекомендованной для чтения заключенным в исправительных колониях.