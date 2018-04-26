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Осужденным при выходе на свободу помогут с трудоустройством в Приморье
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Осужденным при выходе на свободу помогут с трудоустройством в Приморье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Приморье при выходе осужденных на свободу предлагается обеспечить рабочими местами и помочь решить проблемы с местами проживания. С такой инициативой выступили депутаты краевого Заксобрания. Об этом сообщило РИА «Восток‐Медиа».
В настоящее время в регионе трудятся лишь 30% осужденных. Глава ГУФСИН России по Приморскому краю Вадим Версткин признал, что это крайне низкая занятость и перед ведомством стоит задача увеличить это число.
Мы планируем эту задачу выполнить и решить вопросы по заработной плате и квалификации осужденных. Ведь от этого зависит дальнейшее трудоустройство заключенных за пределами колонии
— начальник ведомства.
Парламентарии Законодательного собрания отметили, нужно заранее заботиться, чтобы после выхода на свободу осужденный был социально защищен и смог найти работу. Комитет краевого Заксобрания по региональной политике и законности принял решение воплотить в жизнь обеспечение этих условий.
На мой взгляд, должна пройти ресоциализация заключенных… после того, как они выходят на свободу, им некуда идти: нет прописки, возможности трудоустройства
— Джамбулат Текиев.
ФСИН России намерена сформировать список религиозной литературы, рекомендованной для чтения заключенным в исправительных колониях.
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